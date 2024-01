Windows 11 aggiunge il supporto per USB4 80Gbps, novità anche per Copilot

Novità interessanti per Windows 11, che nella build Insider 23615, rilasciata nelle scorse ore nel canale Dev, che introduce il supporto a USB4 80Gbps. Per il momento la novità sarà disponibile solo su PC con processore Intel Core HX di 14° generazione, ma è probabile che in futuro arriverà anche su altri modelli.

Al momento l’unico laptop che sfrutterà davvero questa tecnologia è Razer Blade 18, che debutterà nel corso del 2024 e sarà dotato di porta Thunderbolt 5. Ovviamente nel corso dell’anno verranno rilasciati dai brand altri notebook di fascia enthusiast con questi processori, quindi la tecnologia si diffonderà abbastanza rapidamente.

Tra i vantaggi di USB4 80Gbps, oltre alla maggior velocità di trasferimento dati, c’è anche il supporto a monitor ad alto refresh rate e ad alta risoluzione, assicurato dalla banda più ampia. Questo però non è l’unica novità della build Windows Insider, che include anche novità legate all’intelligenza artificiale.

Copilot infatti è stato aggiornato e può essere configurato per avviarsi automaticamente quando si usa un monitor ultrawide, così da ottimizzare l’esperienza utente sugli schermi più grandi. In questo modo, l’assistente basato su intelligenza artificiale dovrebbe essere accessibile già dalla schermata di login di Windows.

Come in ogni build Insider, ci sono alcuni problemi noti. Le notifiche dal feed di avvio di Microsoft possono persistere sulla barra delle applicazioni anche dopo aver nascosto il feed. Inoltre, c'è un glitch nella navigazione tra le sottopagine del menu impostazioni e la pagina delle Impostazioni di livello superiore, inoltre all’interno dei menu Impostazioni gli utenti potrebbero riscontrare poi casi di spaziatura e caratteri errati. Per coloro che utilizzano Copilot con accesso vocale, rimane il problema in cui i comandi "Mostra griglia" sono necessari per cliccare nella casella "Chiedi qualsiasi cosa" per la prima volta.