Windows 11 è un Flop? Pochissimi utenti hanno deciso di aggiornare i loro PC

Da un report di Lansweeper, una compagnia che si occupa di asset management per l’IT, emerge che solo lo 0.21% dei PC presi in analisi esegue il nuovo sistema operativo di Microsoft. Un vero e proprio smacco per l’azienda, che offre Windows 11 gratuitamente come aggiornamento di Windows 10.

Credit: Microsoft

Il bacino d’analisi di Lansweeper interessa sia il settore business che quello casalingo, per un totale di circa 10 milioni di macchine, e piazza Windows 11 al quinto posto tra i sistemi operativi più utilizzati. Persino l’odiato Windows 8 e l’ormai obsoleto Windows XP hanno più successo, con Windows 8 che raggiunge uno share dello 0,95%, mentre XP è ancora utilizzato ancora sul 3,62% delle macchine, pur non essendo più supportato da tempo.

In merito all’uso di sistemi operativi obsoleti, il CEO di Lansweeper Roel Decneut dichiara che “la situazione espone gli utenti ad un importante rischio per la sicurezza dal momento che Microsoft non rilascia più patch di sicurezza per i sistemi operativi Windows Vista, 2000, XP e 7. Anche se la maggioranza degli utenti ha scelto di aggiornare le proprie macchine ed utilizza sistemi operativi moderni e supportati, al mondo rimangono milioni di dispositivi insicuri e vulnerabili agli attacchi esterni”, puntualizzando poi che “molti di questi sistemi sono in uso nel mondo dei dispositivi enterprise: questo significa che il problema non riguarda solo dati personali”.

Altri report, come quello di AdDuplex, indicano per Windows 11 una percentuale di adozione molto più alta, pari al 9%. Il valore è simile al 8,28% fatto registrare nel mondo gaming tramite lo Steam Hardware Survey; questa percentuale è quasi interamente erosa dalla quota di Windows 10, quindi è verosimile pensare che si tratti di PC aggiornati alla nuova versione del sistema operativo.

Steam Hardware Survey 11/21

Tra le probabili cause di questo scarso successo ci sono sicuramente i requisiti hardware elevati imposti da Microsoft, che rendono incompatibili col nuovo sistema operativo molte piattaforme ancora estremamente valide (limite che in realtà è possibile aggirare come spieghiamo nella nostra guida su come installare Windows 11 su PC non supportati), tuttavia non possiamo non pensare che la mancanza di una vera e propria “ Killer Feature” che spinga gli utenti ad aggiornare sia uno dei motivi principali per cui, molti, rimangano con Windows 10.