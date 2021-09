Windows 11, i suoni di sistema della modalità scura sono più rilassanti

Windows 11 ha portato la modalità scura – qui la guida su come abilitarla – su un altro livello. Gli utenti che stanno provando il nuovo sistema operativo, infatti, hanno notato una differenza nei suoni di notifica tra la modalità chiara e scura. Microsoft ha confermato questa novità in una dichiarazione a BleepingComputer, affermando di aver deliberatamente reso i suoni di avviso riprodotti in modalità scura più calmi e più morbidi rispetto a quando il PC è in modalità chiara.

Come riporta DigitalTrends, Microsoft ha recentemente confermato di essersi concentrata sul “rendere la tecnologia rilassante” modificando l’effetto sonoro generale di Windows 11 in modalità dark con un profilo più sommesso. I suoni di sistema in modalità scura sono più calmi e più morbidi, con “una lunghezza d’onda molto più rotonda” rispetto ai suoni di avviso su Windows 10 e alla modalità chiara su Windows 11. Questo ha parecchio senso visto che molte persone tendono a utilizzare la modalità scura nelle ore serali e notturne, dove è preferibile una notifica meno squillante.

La società afferma che “i suoni di Windows 10 erano nitidi, creati letteralmente con lunghezze d’onda taglienti. In Windows 11, ci siamo concentrati sul rendere la tecnologia più rilassante. Per fare questo, abbiamo dovuto rivalutare il nostro pacchetto sonoro perché fosse più rilassante”. Hanno reso i suoni in modalità chiara nitidi e forti, mentre i suoni in modalità scura sono stati soppressi e vincolati. “I nuovi suoni hanno una lunghezza d’onda molto più rotonda, rendendoli più morbidi in modo che possano ancora avvisarti / notificare, ma senza essere travolgenti”, ha aggiunto la società.

Potrebbe essere lecito chiedersi perché l’azienda non abbia semplicemente applicato i suoni più calmi a entrambe le modalità, se ritengono che siano più rilassanti. Microsoft ha risposto a tale domanda: “Abbiamo introdotto opzioni audio chiare e scure in modo che le persone che potrebbero avere scarsa visibilità o nessuna visione possano ancora sperimentare temi chiari e scuri in modo udibile. I suoni a tema migliorano la produttività abbinando il tuo stile di lavoro al tema. I suoni scuri ti aiutano a rimanere a fuoco mentre i suoni chiari ti assicurano di essere sempre sull’attenti”.

Qualunque sia la vera ragione del cambiamento, Microsoft non sbaglia nel suo approccio. I suoni più deboli hanno un effetto più calmante rispetto ai suoni acuti e forti. Si può accedere ai suoni della modalitàchiara nella cartella WindowsMedia del disco dov’è installato Windows 11, proprio come su Windows 10. Per accedere ai suoni della modalità scura, bisogna andare nella nuova cartella WindowsMediadm. Potete anche ascoltare i dieci nuovi suoni chiari e scuri per Windows 11 su questo articolo di BleepingComputer e confrontarli tra loro.