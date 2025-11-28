Avatar di Ospite Node Shield #849 0
0
il mio pc ha 5 anni e va benissimo, assurdo che non posso mettere win11
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite RPG_Guru #966 0
0
500 milioni compatibili ma non aggiornati dice tutto sulla voglia della gente di cambiare
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite SQL King #143 0
0
il mio pc ha 5 anni e va benissimo, assurdo che non posso mettere win11
Passa a Linux e non avrai più questo problema...
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Zeringo 103
0
500 milioni compatibili ma non aggiornati dice tutto sulla voglia della gente di cambiare
Se non c'è necessità di cambiare, per quale motivo dovrebbero?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite SSD_Dev #651 0
0
il mio pc ha 5 anni e va benissimo, assurdo che non posso mettere win11
lo puoi far di sicuro
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Tech_Sword #955 0
0
Passa a Linux e non avrai più questo problema...
ne avrai di peggiori
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Blume. Tom's Hardware Logo small
0
Spero che sia "la zappa sui piedi" per microsoft, ha generato una obsolescenza su macchine che potrebbero benissimo accogliere 11 ma preferisce che si creino computer potenzialmente zombi in rete per tutti quelli che non cambiano il loro sistema operativo non perchè non vogliono ma c'è anche da considerare la possibilità di farlo.
Cara microsoft spero tu possa fallire e dare spazio ad altre realtà non cosi castranti
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Blume. Tom's Hardware Logo small
0
500 milioni compatibili ma non aggiornati dice tutto sulla voglia della gente di cambiare
non credo sia una mancanza di voglia di cambiare, ma se oggi come oggi, un set di ram mi costano 300 euro, capisci che potrebbero non essere alla portata di tutti una vga degna del nome 1200 euro ma siamo impazziti! o credono che i soldi li stampiamo la notte invece di dormire
il mercato dell'hardware merita una contrazione in negativo tutti non dovrebbero comprare più e forse qualcosa si ristabilizza
Questo commento è stato nascosto automaticamente.