Se desiderate aggiornare la vostra dotazione tecnologica e ottenere il massimo dalle moderne soluzioni grafiche, gli ultimi sconti applicati su una selezione di notebook con GPU NVIDIA RTX rappresentano un’occasione da non perdere. Abbiamo raccolto per voi 8 PC portatili in offerta che dimostrano concretamente il valore delle schede grafiche RTX, offrendo prestazioni elevate non solo nel gaming, ma anche nelle applicazioni professionali e creative più complesse. L’obiettivo è aiutarvi a individuare il modello ideale senza perdere tempo tra centinaia di proposte.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

A rendere questi notebook interessanti è la possibilità di sfruttare appieno la tecnologia NVIDIA DLSS, inclusa l’ultima evoluzione DLSS 4, insieme all’intero ecosistema di funzioni accelerate dall’intelligenza artificiale sviluppate da NVIDIA. Che si tratti di aumentare il frame rate nei giochi più esigenti, migliorare la qualità visiva tramite upscaling intelligente o velocizzare flussi di lavoro come modellazione 3D, editing video o rendering, queste GPU sono progettate per offrirvi sempre un’esperienza fluida e ottimizzata.

Tutti gli 8 modelli selezionati sono attualmente in sconto e includono proposte disponibili sia su Amazon sia su Unieuro o Mediaworld, così da permettervi di scegliere dove acquistare in base alle vostre esigenze. Abbiamo individuato le soluzioni più equilibrate per rapporto qualità-prezzo, garantendovi opzioni adatte a diversi budget ma tutte accomunate da una caratteristica fondamentale: la potenza e l’efficienza delle GPU NVIDIA RTX, oggi più accessibili che mai. Buona scelta!

Prodotto in caricamento

Prodotto in caricamento

Prodotto in caricamento

Prodotto in caricamento

Prodotto in caricamento