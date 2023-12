Windows 11 perde i pezzi, 16 funzioni saranno presto eliminate

Nel corso del 2023, Microsoft ha concentrato i suoi sforzi su Windows 11, impegnandosi a deprecare numerosi strumenti, oramai ritenuti inutili dall'azienda, che hanno fatto parte del sistema operativo per diversi anni.

La deprecazione delle caratteristiche, intesa come il progressivo abbandono e l'eventuale eliminazione di una funzione o componente che non sarà più aggiornato, ha coinvolto ben 16 diversi elementi.

Indubbiamente, al primo posto, spicca Cortana, l'assistente vocale di Microsoft introdotto nel 2014 come risposta a Siri e Google Assistant. Cortana è stata ufficialmente deprecata, con la sua app ormai inutilizzabile.

Chi prova ad aprirla riceve un messaggio che annuncia la sua deprecazione, senza la possibilità di utilizzarla. Questa decisione è stata presa dopo l'annuncio di Windows Copilot, segno che Microsoft ha deciso di abbandonare Cortana in favore delle nuove tecnologie basate sulla IA.

Un altro strumento presente nella lista è WordPad, presente sin dal lancio di Windows 95 nel 1995. È sempre stato apprezzato come editor di testo ricco di funzionalità, supportando anche alcuni documenti di Word. Tuttavia, non è stato aggiornato per Windows 11 e sarà presto deprecato.

Anche le app Mail & Calendar sono destinate a essere pensionate nel 2024, una mossa motivata dall'introduzione del nuovo client Outlook, che integrerà le funzionalità di posta e calendario in un'unica app.

La stessa sorte è toccata all'applicazione Windows Tips, che ha svolto un ruolo importante nell'illustrare le nuove funzionalità del sistema operativo. Questo strumento verrà rimosso nel prossimo aggiornamento di Windows.

Anche lo strumento di riconoscimento vocale di Windows, nato nel 2006 con Windows Vista, è stato deprecato in favore di un accesso vocale più moderno e funzionale disponibile in Windows 11.

Oltre a questi, Microsoft ha deprecato altre funzionalità tra cui Steps Recorder, il supporto di sincronizzazione per gli account Microsoft Entra, la modalità console legacy, TLS 1.0 e 1.1, lo strumento di diagnostica di supporto di Microsoft e altre funzionalità meno note come Computer Browser Protocol, WebDAV Service, Remote Mailslots, VBScript e AllJoyn.

Mentre questa pulizia delle funzioni obsolete rappresenta un passo importante per adattare Windows all'evolversi delle tecnologie, alcuni utenti potrebbero rimpiangere la perdita di alcuni iconici strumenti quali WordPad.