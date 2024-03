Windows 11 perde un pezzo di storia, WordPad ufficialmente rimosso

Nel 2023 Microsoft aveva annunciato che WordPad e altre funzionalità dell'ambiente Windows Legacy sarebbero state rimosse. L'azienda non aveva inizialmente comunicato una data precisa, ma recentemente un documento di supporto ufficiale è stato aggiornato per fornire dettagli più specifici sulla data di rimozione di WordPad e altre funzioni correlate.

"WordPad sarà rimosso da tutte leversione di Windows a partire da Windows 11, versione 24H2 e Windows Server 2025", ha confermato Microsoft nella sua documentazione aggiornata.

Secondo il documento aggiornato, Microsoft prevede di distribuire le future versioni di Windows, incluse Windows 11 24H2 e Windows Server 2025, senza WordPad. Il cambiamento è stato confermato da Windows Latest, che ha esaminato le build di Windows 11 24H2 e ha notato l'assenza di WordPad sia nei risultati della ricerca nel menu Start che nella cartella Accessori all'interno della cartella Windows NT, dove i file wordpad.exe e wordpadFilter.dll non sono più presenti.

Questa decisione di rimuovere WordPad solleva diverse preoccupazioni tra gli utenti di Windows. Tuttavia, bisogna ricordare che per i file di testo (.txt), gli utenti possono ancora fare affidamento su Notepad, mentre per i file in formato .rtf (Rich Text Format), Microsoft suggerisce l'uso di Microsoft Word o altre applicazioni compatibili.

Tuttavia, l'eliminazione di WordPad potrebbe essere vista come una limitazione per alcuni utenti che preferiscono un'opzione nativa per la modifica di documenti di base senza dover ricorrere a software di terze parti o a versioni online. Nonostante ciò, Microsoft ricorda che esistono numerose alternative disponibili, sottolineando i miglioramenti apportati a Notepad nel corso degli anni.

Per coloro che desiderano continuare a utilizzare WordPad, ci sono alcune opzioni. Attualmente, WordPad rimane disponibile in Windows 11 23H2 e nelle versioni precedenti di Windows, come la 22H2, che continueranno a ricevere supporto fino a novembre 2025. Inoltre, è possibile copiare i file wordpad.exe e wordpadFilter.dll dalla cartella Accessori di una versione esistente di Windows e salvarli localmente per continuare a utilizzare l'applicazione. Tuttavia, è importante ricordare che WordPad non è più in fase di sviluppo attivo da parte di Microsoft, quindi gli utenti non dovrebbero aspettarsi ulteriori aggiornamenti o supporto per l'applicazione nel lungo termine.