Windows 7 Migration Kit scontatissimo: passare a Windows 10 è un gioco da ragazzi

Avete un’azienda e non siete ancora passati a Windows 10 nonostante oggi termini il supporto esteso a Windows 7? Il Windows 7 Migration Kit di Laplink allora potrebbe fare al caso vostro. Si tratta di una collezione di software utili che dovrebbero facilitare la transizione verso Windows 10.

A guardare bene potrebbero essere utili anche a un utente tradizionale: a soli 19,95 dollari, con un risparmio dell’80% sui 99,95 dollari richiesti solitamente, si ottengono infatti alcune utility davvero interessanti che rispondono al nome di Pcmover Professional, DiskImage e SafreErase. Al momento l’offerta è partita da circa 10 ore, non sappiamo per quanto si protrarrà quindi affrettatevi!

Pcmover Professional è un software per la migrazione di programmi, file e impostazioni verso un nuovo PC e sistema operativo. Secondo Laplink è consigliato da Intel e Microsoft. Basta installarlo sul vecchio PC e su quello nuovo, scegliere la modalità di trasferimento tramite una procedura guidata e il gioco è fatto.

SafeErase invece serve per cancellare i vostri dati personali e confidenziali evitando che cadano in altre mani. Il software cancella file, partizioni, dati di navigazione e intere unità di archiviazione usando sei metodi differenti, anche in modo personalizzato. È inoltre possibile fare una cancellazione veloce sicura.

Infine ecco DiskImage: come fa intuire il nome crea una copia perfetta – immagine – dell’intero PC e può ripristinare facilmente file persi o danneggiati a causa di problemi di corruzione, virus, malware e altri eventi avversi.

» Clicca qui per approfittare dell’offerta di Laplink

