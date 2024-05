OFFERTA lampo! Auricolari Trust Gaming GXT 408 Cobra a 18€: super prezzo!

Gli auricolari Trust Gaming GXT 408 Cobra sono attualmente in promozione a 17,99€ anziché 19,99€, offrendo così uno sconto del 10%! Perfetti per i videogiocatori che desiderano un'esperienza audio coinvolgente, questi auricolari garantiscono un suono nitido e potente su tutte le piattaforme di gioco preferite. Dotati di un microfono rimovibile, consentono una transizione fluida tra la modalità di gioco e quella di ascolto musicale. Il cavo da 1,2 m offre una connettività versatile con console, laptop, telefono e tablet, mentre l'estensione da 1,4 m è ottimale per l'utilizzo con il PC. Inoltre, la compatta custodia rigida inclusa assicura una protezione ottimale durante gli spostamenti.

Auricolari Trust Gaming GXT 408 Cobra, chi dovrebbe acquistarlo?

Gli auricolari Trust Gaming GXT 408 Cobra sono la scelta ideale per i giocatori che desiderano un'esperienza audio su diverse piattaforme. Con una compatibilità estesa che include PC, console come Xbox One, PS4, Nintendo Switch e dispositivi mobili, questi auricolari soddisfano le esigenze di tutti, dai giocatori occasionali ai più appassionati. La loro versatilità è ulteriormente migliorata dall'asta microfono rimovibile, che consente una transizione fluida tra sessioni di gioco, telefonate e ascolto di musica, rendendoli perfetti sia per l'uso domestico sia per l'utilizzo in movimento.

L'audio potente e chiaro è garantito dalle unità altoparlanti attive da 10 mm, ottimizzate per offrire un audio di alta qualità in qualsiasi situazione di gioco. La loro costruzione include anche gusci auricolari disponibili in tre diverse misure e agganci all'orecchio flessibili in gomma, garantendo un adattamento perfetto e un comfort duraturo durante le lunghe sessioni di gioco.

In conclusione, gli auricolari GXT 408 Cobra si distinguono per la loro versatilità multipiattaforma e per l'alta qualità audio. Grazie all'asta microfono rimovibile e al microfono integrato, si adattano perfettamente a ogni situazione di gioco e comunicazione. La confezione include anche diversi accessori per garantire la migliore esperienza di ascolto e usabilità. Con un prezzo di soli 17,99€, offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo, rendendoli una scelta consigliata per i giocatori che cercano una soluzione audio affidabile e comoda.

Vedi offerta su Amazon