Windows 95, un easter egg è rimasto nascosto per 25 anni

Alcuni easter egg vengono nascosti meglio di altri. Ci sono voluti ben 25 anni prima che qualcuno riuscisse a scoprire questo piccolo tributo rimasto nascosto in Windows 95 in attesa che qualcuno lo portasse alla luce. Di cosa si tratta?

Secondo quanto riportato da BleepingComputer, un hacker ha scovato un easter egg nel programma Internet Mail di Windows 95 che non era mai stato visto prima. Quando viene sviluppato un software, non è raro che gli sviluppatori inseriscano una funzione segreta nascosta, un messaggio o anche un mini-gioco che gli utenti possono scoprire eseguendo particolari azioni in un programma. Questo segreto è stato forse nascosto un po’ troppo bene…

Gli easter egg sono sempre divertenti da trovare perché forniscono un piccolo scorcio in un momento di relax nel ritmo normalmente frenetico dello sviluppo del software. Questo, in particolare, ha richiesto addirittura 25 anni perché fosse riportato alla luce.

A scoprire l’easter egg nascosto nel programma Internet Mail di Windows 95 è stato Albacore, famoso per le sue scoperte proprio relative al mondo Windows. Il segreto in questione permette di aprire una finestra che mostra una lista a scorrimento di nomi degli sviluppatori del software in questione.

“Non è mai troppo tardi per trovare un easter egg. Mi è capitato di notare quello che sembra un easter egg mai visto prima in Internet Mail di Windows 95 / IE4. Bisogna aprire la sua finestra About, selezionare uno dei file e digitare MORTIMER. I nomi degli sviluppatori del programma inizieranno a scorrere“, ha twittato ieri Albacore.

Per accedere all’easter egg, vi basterà:

Aprire Internet Mail

Cliccare su Help e poi su About

Quando si apre la schermata informazioni, cliccare sul file comctl32.dll elencato in modo che venga evidenziato

Digitare MORTIMER sulla tastiera

Dopo aver digitato “mortimer“, verrà visualizzata una piccola finestra che inizierà a elencare i nomi degli sviluppatori di Internet Mail, come mostrato nel video qui sotto.