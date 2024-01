Windows su processori ARM sta per diventare fenomeno di massa?

Rene Haas, CEO di ARM, ha confermato ufficialmente la fine dell'accordo di esclusività di Qualcomm con Microsoft, aprendo la strada ad altre aziende per la produzione di chip ARM per PC Windows. Mentre le voci sulla fine di questo accordo di esclusività circolavano da tempo, Haas ha fatto chiarezza, affermando: "Penso che sia davvero ben documentato che l'esclusività che Qualcomm ha con Windows scade, credo, quest'anno".

Microsoft ha inizialmente stretto una partnership con Qualcomm nel 2016, designandola come unico fornitore di chip ARM per i dispositivi Windows. Sebbene all'inizio non fosse stato definito esplicitamente un accordo di esclusività, è diventato gradualmente evidente che Qualcomm deteneva un monopolio in questo spazio. La conferma di Haas pone fine agli otto anni di regno di Qualcomm come produttore esclusivo di chip per i PC Windows on ARM.

Le implicazioni di questo sviluppo sono significative per il settore, in quanto apre la porta ad altre aziende per entrare nel mercato. La data esatta di scadenza dell'accordo di esclusività non è ancora stata specificata, ma si prevede che si verificherà all'inizio del 2025.

Con la fine dell'esclusività di Qualcomm, altri partecipanti come AMD e Nvidia sono pronti a entrare nell'arena. Un recente rapporto di Reuters ha accennato al coinvolgimento di AMD e Nvidia nella produzione di CPU ARM per Windows, sfidando le più diffuse convenzioni. Sebbene né AMD né Nvidia si siano ancora cimentate nella produzione di CPU ARM per computer portatili o desktop, entrambe le aziende si sono dichiarate pronte a questa transizione. AMD ha affermato di essere in grado di produrre CPU ARM in caso di necessità, mentre Nvidia vanta un'esperienza con le sue CPU per server Grace basate sull'architettura ARM.

Intel, uno dei principali attori del mercato delle CPU, non sembra preoccupata dalla potenziale concorrenza di una nuova generazione di chip ARM. Nonostante la fiducia di Intel, il panorama potrebbe subire una trasformazione quando altri giganti tecnologici si avventureranno nel regno delle CPU per PC basate su ARM. Con lo scioglimento dell'accordo di esclusività, il settore attende con impazienza le innovazioni e la concorrenza che indubbiamente seguiranno nel mercato.