Windows, un nuovo tema per festeggiare l’arrivo dell’autunno

L'autunno è arrivato e Microsoft non si è fatta cogliere alla sprovvista, rilasciando un nuovo pacchetto di sfondi a tema. Disponibile anche un theme pack per schermi 4K.

L’autunno è arrivato e Microsoft non si è fatta cogliere alla sprovvista, rilasciando un nuovo pacchetto di sfondi a tema. Il pacchetto è denominato “Bridges in Autumn” e, come si può intuire dal nome, comprende alcuni sfondi in alta qualità che raffigurano dei ponti circondati da una flora dai colori tipicamente autunnali.

“Prendi la strada panoramica verso casa attraversando ponti bagnati dai colori rossi, oro, corallo e verdi della stagione autunnale. Con questo tema gratuito di 13 immagini per Windows, troverai serenità sul tuo desktop”.

Dopo il download della raccolta, per selezionare il tema preferito, bisogna andare su Start – Impostazioni – Personalizzazione – Temi e fai click sul tema scelto.

Per applicare e modificare il colore più appropriato in base allo sfondo corrente, invece, bisogna andare su Personalizza – Colori – Seleziona automaticamente un colore primario dallo sfondo.

A questo pacchetto di temi se aggiunge anche un altro, pensato per chi ha uno schermo 4K: si chiama “Architectural Structures PREMIUM” e comprende 10 sfondi. Potete scaricarlo da questo indirizzo.