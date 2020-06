Come disattivare gli avvisi a schermo intero di Windows 10

Durante l’ultimo anno Microsoft ha introdotto in Windows 10 una notifica a tutto schermo, che compariva all’avvio del sistema ed incitava gli utenti ad utilizzare i servizi compresi nell’account Microsoft. Ebbene, come fa notare Windows Latest, parrebbe che di recente queste notifiche abbiano ripreso a comparire.

Il messaggio invita nuovamente ad usufruire di servizi quali ad esempio Windows Hello, OneDrive o Office 365. Accessori che per molti potrebbero essere utili se non addirittura necessari (ricordiamo che Office è un prodotto a pagamento, comunque). Tuttavia, questa pratica che -fino a prova contraria- è totalmente innocua, potrebbe destare preoccupazione -o semplicemente fastidio- dato che si verifica quasi sempre in fase di installazione del sistema operativo, ma anche dopo l’installazione di aggiornamenti o addirittura semplicemente all’avvio del PC. A dire il vero è da considerare anche l’eventualità che la notifica appaia perfino quando uno o più dei prodotti offerti è già in uso.

Nell’immediato, alla ricezione di tali notifiche, si può tranquillamente pigiare “Salta per adesso” (in basso a sinistra), ma se si desiderasse, è possibile disattivare questi avvisi in modo permanente, procedendo nei modi seguenti.

DISATTIVARE AVVISI A SCHERMO INTERO MEDIANTE “IMPOSTAZIONI”

aprire l’app “IMPOSTAZIONI” dalla ricerca o dal menu di Avvio

fare clic su “Sistema”

navigare sino a “Notifiche e azioni”

nella schermata successiva, togliere la spunta all’opzione “Mostra Configurazione e personalizzazione di Windows dopo gli aggiornamenti e occasionalmente quando eseguo l’accesso per segnalare le novità e i suggerimenti”

Per scongiurare di ricevere avvisi simili anche in caso di aggiornamenti a nuove versioni o riavvii o cambi d’utente, togliere la spunta anche dalle opzioni “Suggerisci i modi per completare la configurazione del dispositivo per ottenere il massimo da Windows” e “Ottieni suggerimenti durante l’uso di Windows”

DISATTIVARE AVVISI A SCHERMO INTERO MEDIANTE IL REGISTRO DI SISTEMA

È possibile raggiungere questo risultato anche utilizzando il registro di sistema, i passi sono i seguenti:

aprire il menu di avvio e scrivere “regedit”, quindi confermare con Invio

una volta aperto il registro di sistema, navigare fino a questo percorso “Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UserProfileEngagement”

aprire la chiave “ScoobeSystemSettingEnabled”, quindi salvarla con valore 0 per disattivarla (1 per riattivarla)

qualora non esista, creare una voce Dword 32-bit ed intitolarla “ScoobeSystemSettingEnabled

Se non vi fosse la voce “UserProfileEngagement”, usare il metodo precedente (mediante app “Impostazioni”)