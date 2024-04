World Password Day, ecco 10 consigli per creare una password sicura a prova di hacker

Ogni primo giovedì di maggio il mondo celebra il World Password Day, una ricorrenza dedicata alla promozione delle migliori pratiche in materia di sicurezza informatica. Trend Micro, leader globale nella sicurezza informatica, ha condiviso una serie di consigli cruciali per garantire la robustezza delle password e proteggere l'identità online.

É stato rilevato che circa il 65% delle persone utilizza le stesse password su più account, un comportamento che aumenta il rischio di violazioni dei dati. Le password deboli sono responsabili dell'81% delle fughe di dati associate a attività criminali, pertanto, creare password robuste è essenziale per la propria sicurezza online. Ecco quindi 10 consigli per creare una password sicura:

Evitare sequenze di lettere o numeri comuni Non utilizzare la propria data di nascita come password Combinare lettere, numeri e simboli per formare password di almeno otto caratteri Evitare di utilizzare il proprio nome come password Non includere informazioni personali nelle password Evitare password comuni come "password" o "123456" Non riutilizzare le password più volte Considerare l'uso di passphrase lunghe e complesse Evitare di apportare modifiche minime alle password in uso Utilizzare un generatore di password e un password manager per una maggiore sicurezza

La gestione appropriata delle password è solo una parte della protezione online, ma è sempre utile l'utilizzo di un password manager per conservare tutte le vostre password, in modo da poter proteggere i vostri dati d'accesso alle varie piattaforme online, senza dovervi ricordare password impossibili.

In un mondo digitale in continua evoluzione, l'adozione di pratiche di sicurezza informatica solide è essenziale per proteggere le identità e le informazioni personali online. Seguendo questi semplici consigli, gli utenti possono rafforzare la loro sicurezza digitale e navigare in rete con maggiore tranquillità.