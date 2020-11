X570 PG Velocita, ecco la nuova scheda ASRock per AMD Ryzen

Oggi AMD ha lanciato le sue CPU Ryzen della serie 5000 basate sull’architettura Zen 3 e ASRock ha colto l’opportunità per presentare la sua nuova scheda madre X570 PG Velocita, che, come suggerisce il nome stesso, è stata realizzata per sistemi prestanti.

ASRock offre un layout ATX piuttosto standard, comprendente un socket AM4 al centro e quattro slot di memoria DDR4 con supporto fino ai moduli DDR4-5000. Nella metà inferiore sono presenti due slot PCI-Express 4.0 x16 che, tuttavia, funzionano a 8x se entrambi sono occupati, mentre consentono di usare tutte e sedici le linee se si utilizza solo lo slot superiore. Essendo una scheda pensata per configurazioni di fascia alta, il produttore taiwanese ha equipaggiato la scheda di un sontuoso circuito VRM a 14 fasi per alimentare la CPU, offrendo, come affermato nel video promozionale, «capacità di overclock senza pari».

Il chipset della scheda è raffreddato da un dissipatore insieme a una piccola ventola che può girare fino a 6500rpm, mentre il circuito VRM ha un generoso heatsink che si estende attorno al socket della CPU.

Per quanto riguarda l’archiviazione, ASRock ha dotato la scheda di due slot PCIe 4.0 M.2 per SSD NVMe insieme a un totale di otto porte SATA. In tema di velocità, ASRock ha anche optato per la tecnologia “Killer DoubleShot Pro“, che combina le funzionalità WiFi 6 tramite il controller Killer AX1650 con Ethernet 2.5Gbe utilizzando il controller Killer E3100.

Purtroppo, al momento ASRock non ha diffuso ulteriori informazioni inerenti prezzi o disponibilità.