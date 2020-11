XFX Speedster Merc 319, ecco la nuova Radeon 6800 XT a triplo slot

XFX Global ha pubblicato un nuovo video teaser della sua prossima scheda grafica Radeon RX 6800 XT custom. Secondo il messaggio che accompagnava il filmato, la nuova serie si chiamerà SPEEDSTER e il modello mostrato è il MERC 319. I colleghi di VideoCardz hanno catturato alcuni screenshot che consentono di dare un’occhiata più ravvicinata al prodotto, sebbene gli effetti grafici utilizzati rendano difficoltoso avere un’immagine nitida.

A quanto pare, tuttavia, viene confermato che la XFX RX 6800 XT Speedster Merc 319 avrà un generoso dissipatore che occuperà ben tre slot di espansione. Per quanto riguarda il design, si riprende l’elegante schema colori nero e argento della precedente serie Thicc che abbiamo potuto apprezzare con la linea di schede RX 5000. Passando al resto delle caratteristiche tecniche, possiamo notare che il PCB stesso della scheda è più corto del dissipatore e questo consentirà di ottimizzare al meglio il raffreddamento dei vari componenti.

Ricordiamo che la Radeon RX 6800 XT è equipaggiata con 72 Compute Unit, ha un Game Clock di 2.015MHz ed un Boost Clock di 2.250MHz, 128MB di Infinity Cache e 16GB di memoria GDDR6. Si tratta del dispositivo ideale per giocare in 4K ed andrà a confrontarsi direttamente con la RTX 3080 di NVIDIA, ma con un consumo energetico inferiore (300W). Tra le novità troviamo la tecnologia AMD Smart Access Memory, la quale consente di migliorare le prestazioni in combinazione con le nuove CPU AMD Ryzen serie 5000, oltre alla AMD Rage Mode.

AMD lancerà le sue nuove schede grafiche, Radeon RX 6800 XT e Radeon RX 6800, il prossimo 18 novembre, ma le versioni personalizzate come Speedster Merc 319 di XFX dovrebbero arrivare sugli scaffali dei negozi dopo qualche giorno.

Stando ad alcuni benchmark trapelati in rete nel corso dei giorni scorsi, le nuove proposte AMD dovrebbero essere delle valide alternative alla serie RTX 30 di NVIDIA, ma per tutti i test del caso vi rimandiamo alla nostra recensione, che sarà presto pubblicata sulle pagine di Tom’s Hardware!