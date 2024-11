RTX 5070 Ti, emergono nuove informazioni: +16% core

Nuove indiscrezioni emergono sul prossimo modello di scheda grafica GeForce RTX 5070 Ti di Nvidia, basata sull'architettura Blackwell. Secondo il noto leaker Kopite7kimi, la GPU di fascia medio-alta dovrebbe disporre di 8.960 core CUDA e un TDP di 300W.

La RTX 5070 Ti rappresenterebbe un significativo passo avanti rispetto alla generazione precedente. Rispetto alla RTX 4070 Ti, offrirebbe il 16% di core CUDA in più, mentre il vantaggio scenderebbe al 6% confrontandola con la più recente RTX 4070 Ti Super.

Un aspetto interessante riguarda l'architettura: la RTX 5070 Ti utilizzerebbe lo stesso die GB203 della RTX 5080, condividendo anche il design di riferimento della scheda. Questo rappresenta un cambiamento rispetto alla serie 40, dove i modelli 4070 Ti e 4080 usavano die diversi.

Per quanto riguarda la memoria, non ci sono ancora dettagli ufficiali. Tuttavia, gli esperti ipotizzano che Nvidia possa optare per un'interfaccia a 256 bit con chip da 2GB, portando la dotazione totale a 16GB contro i presunti 24GB della RTX 5080.

Il TDP di 300W della RTX 5070 Ti segnerebbe un aumento del 5% rispetto alla RTX 4070 Ti. Tuttavia, non è chiaro se questo valore si riferisca al TDP o al TBP (Total Board Power).

Confrontando le specifiche con la presunta RTX 5080, emergono differenze significative:

La RTX 5080 avrebbe il 20% di core CUDA in più (10.752)

Il consumo della RTX 5080 sarebbe superiore del 33% (400W TBP)

Questa configurazione differisce da quanto visto nella serie 40, dove la RTX 4070 Ti era più vicina alla RTX 4080 in termini di specifiche, pur utilizzando die diversi.

Secondo le indiscrezioni, Nvidia potrebbe annunciare la nuova generazione di schede grafiche GeForce Blackwell al CES 2025. La lineup dovrebbe includere i modelli RTX 5090, RTX 5080 e RTX 5070.