Nel panorama mediatico globale sta avvenendo un cambiamento strutturale di portata storica: YouTube ha ufficialmente superato The Walt Disney Co. per diventare la più grande azienda mediatica del mondo per valore e fatturato. Non si tratta di un sorpasso di misura, ma di un distacco che riflette una trasformazione profonda nel modo in cui il mondo consuma contenuti, e che ha implicazioni enormi per l'intera industria dell'intrattenimento digitale e tradizionale.

Secondo i dati della società di ricerca MoffettNathanson, citati da The Hollywood Reporter, YouTube ha registrato 62 miliardi di dollari di fatturato nel 2025, superando i 60,9 miliardi di Disney. Ma il confronto sul fatturato annuale è solo la superficie: la valutazione complessiva del business di YouTube oscilla tra i 500 e i 560 miliardi di dollari, posizionando la piattaforma di Google ben al di sopra di Netflix, stimata a circa 409 miliardi di dollari, e a distanza siderale dalle major tradizionali dell'intrattenimento.

La struttura dei ricavi di YouTube rivela quanto la piattaforma si sia evoluta oltre il semplice modello pubblicitario. Dei 62 miliardi totali, circa 40 miliardi di dollari provengono dalla pubblicità, con un contributo di 11,4 miliardi nel solo quarto trimestre del 2025. La restante parte del fatturato è generata dall'ecosistema di abbonamenti che YouTube ha costruito negli anni: YouTube Premium, YouTube Music, YouTube TV e il contratto con la NFL Sunday Ticket, che ha portato sulla piattaforma uno dei contenuti sportivi più preziosi del mercato americano.

Nei prossimi anni, a differenza di quasi qualsiasi altro asset che seguiamo, crediamo fermamente che YouTube sarà un importante beneficiario sia delle spinte strutturali favorevoli che di quelle sfavorevoli che affliggono le aziende tecnologiche e mediatiche.

L'analista Michael Nathanson di MoffettNathanson ha sintetizzato così la posizione unica di YouTube nel mercato: la piattaforma è in grado di trarre vantaggio sia dalle tendenze strutturali positive che da quelle negative che caratterizzano il settore tech-media, un equilibrio che poche aziende riescono a mantenere in un contesto così volatile. Questo posizionamento bifronte — capace di capitalizzare su contenuti professionali, creatori indipendenti e distribuzione sportiva in diretta — rappresenta il vero fossato competitivo della piattaforma.

Un ruolo cruciale nella crescita futura sarà giocato dagli investimenti in strumenti basati sull'intelligenza artificiale. YouTube sta integrando funzionalità AI lungo l'intera catena del valore: dalla creazione di contenuti — con strumenti che permettono già di generare nuovi video a partire da Shorts esistenti — fino alla moderazione automatizzata e all'allerta ai soggetti istituzionali in caso di deepfake che ne riproducano le sembianze. Queste capacità non solo migliorano l'esperienza degli utenti, ma abbassano le barriere all'ingresso per i creatori, alimentando ulteriormente il volume di contenuti disponibili.

Il confronto con Disney è particolarmente significativo dal punto di vista storico: il gigante di Burbank ha costruito la propria egemonia mediatica in quasi un secolo, attraverso acquisizioni miliardarie come Pixar, Marvel e Lucasfilm. YouTube, lanciata nel 2005 e acquisita da Google per 1,65 miliardi di dollari nel 2006, ha impiegato meno di vent'anni per superarla. Un percorso di crescita che non ha precedenti nell'industria dell'intrattenimento, reso possibile dalla scala della distribuzione digitale e da un modello basato sulla creazione di contenuti distribuita tra milioni di utenti in tutto il mondo.

Guardando avanti, le prospettive di espansione rimangono solide su più fronti. L'integrazione sempre più profonda con i televisori tramite piattaforme come Android TV — dove YouTube sta già testando funzionalità come il selettore di account per i membri del piano famiglia Premium — segnala la volontà di consolidare la propria presenza nel salotto di casa, terreno tradizionalmente dominato da broadcaster e servizi di streaming come Netflix e Disney+.