Avatar di Ospite MMO_Master #707 0
1
250 dollari sopra la MSRP per della RGB in più? ma stiamo scherzando
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Zeringo 93
0
250 dollari sopra la MSRP per della RGB in più? ma stiamo scherzando
E che t'aspettavi? Il "mondo" computer diventa sempre più ambiente di nicchia, ma forse lo è sempre stato.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.