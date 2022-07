Nonostante Amazon abbia rilasciato già degli ottimi sconti, con lo scopo di creare hype sull’imminente Amazon Prime Day, è chiaro che le offerte più interessanti le vedremo il 12 e il 13 luglio, giorni duranti i quali si terrà l’evento vero e proprio. Siccome il tempo di attesa sta per concludersi, abbiamo pensato di raccogliere 10 prodotti che riteniamo valga la pena tenere d’occhio proprio in vista del Prime Day, in quanto potrebbero essere venduti a prezzi super scontati.

Abbiamo ovviamente tenuto conto di prodotti importanti e di successo, ossia quelli generalmente più richiesti, ma che a causa dei prezzi elevati, o per semplice mancanza di disponibilità, non è stato possibile acquistare nel corso dei messi passati. Il Prime Day è sicuramente un’ottima occasione, una delle migliori dell’anno, per portarsi a casa questi articoli a prezzi stracciati e siamo sicuri che la nostra selezione in calce contenga almeno uno dei prodotti che desiderate possedere.

Il nostro consiglio, dunque, è quello di controllare periodicamente i prezzi di questi prodotti, in particolar modo il prossimo martedì e mercoledì, salvando magari la pagina nei vostri preferiti, cosicché possiate recuperarla e verificare i prezzi in un solo click. Vi ricordiamo che le offerte del Prime Day saranno accessibili solo agli iscritti ad Amazon Prime quindi, se non l’avete ancora fatto, provvedete subito ad abbonarvi al servizio!

Sony WH-1000XM4

Fin dal loro arrivo sul mercato, le Sony WH-1000XM4 sono state tra le cuffie più popolari in assoluto, ed ecco perché riteniamo importante controllare il prezzo durante il noto evento di Amazon, soprattutto per chi ancora non le ha acquistate ed è in cerca di cuffie di alta qualità. Oltre che per il suono chiaro e cristallino, con bassi potenti ma controllati, le WH-1000XM4 di Sony si faranno apprezzare per l’ottima cancellazione del rumore, che ha permesso a queste cuffie di posizionarsi in vetta alle classifiche del settore. Dotate di supporto ai più noti assistenti vocali, la proposta di Sony vi permetterà poi di chiedere informazioni di vario genere senza passare per lo smartphone o smartwatch. Con la tecnologia Speak-to-Chat, inoltre, le cuffie rileveranno la vostra voce e vi permetteranno di mettere in pausa autonomamente la riproduzione musicale quando inizierete a parlare con una persona. Un prodotto da tenere d’occhio senza ombra di dubbio!

LG OLED55C14LB

Alzi la mano chi non ha mai desiderato mettere nel proprio salotto una smart TV OLED. La LG OLED55C14LB è ritenuta da molti come la regina degli OLED e questo basta per aggiungerla tra i prodotti da tenere d’occhio durante l’atteso evento di settimana prossima. Nonostante negli ultimi mesi i prezzi delle smart TV OLED siano calati, occorrono ancora cifre importanti per acquistarne una ma, come detto, il Prime Day potrebbe riservare belle sorprese in tal senso. Il pannello della LG OLED C1 viene gestito dal processore α9 Gen4, che fa sì che la tecnologia OLED venga utilizzata correttamente, oltre ad upscalare fino al 4K la risoluzione dei contenuti Full HD, cosicché possiate godere dell’alta definizione anche se il contenuto originale non è il massimo in termini di definizione. La LG OLED C1 è poi la smart TV preferita dei gamers, grazie alla presenza di ben 4 porte HDMI 2.1 e del pannello a 120 Hz nativi, perfetto sia per PC che per le console di ultima generazione.

LG 27GN850 UltraGear

Se siete appassionati di gaming e magari siete soliti giocare con il PC, allora dovreste assolutamente tenere d’occhio il monitor LG 27GN850 UltraGear che, con i suoi 144 Hz, vi garantirà un’esperienza di gioco fluida come non mai. Al momento della nostra scrittura, il modello da 27 pollici è già in sconto, ma il risparmio potrebbe aumentare durante il Prime Day, pertanto potrebbe valere la pena attendere questi ultimi giorni che rimangono prima di valutare l’acquisto. Oltre a un eccellente fluidità, garantita anche dalle tecnologie G-Sync e AMD FreeSync, rispettivamente di Nvidia e AMD, il pannello di questo modello di LG saprà riprodurre le immagini senza tralasciare alcun dettagli, merito dello schermo NanoIPS, che vanta uno spazio colore DCI-P3 del 98%.

Logitech StreamCam

Se siete soliti andare in diretta streaming, saprete senz’altro quanto è importante avere un’ottima webcam per far sì che il vostro pubblico possa apprezzarvi nel modo giusto. Il grande sensore della Logitech StreamCam garantirà una qualità eccellente e riuscirà a farlo anche in ambienti non ben illuminati, consentendovi quasi di fare a meno di lampade e luci atte ad aumentare la luminosità. Questa soluzione di Logitech, inoltre, vi permetterà di streammare a 1080p a 60 FPS, dando così al pubblico la possibilità non solo di vedervi chiaro ma anche fluido. Essendo pensata per lo streaming, la Logitech StreamCam dispone di una serie di ottimizzazioni per i software più popolari del settore, come OBS, XSplit e Streamlabs. Insomma, se volete aumentare la qualità del vostro streaming con una spesa vantaggiosa, tenete d’occhio questa webcam nei prossimi giorni, anche se lo sconto attuale è già ottimo.

Logitech G PRO

Logitech, si sa, viene spesso coinvolta nel Prime Day di Amazon, motivo per cui ci sono buone probabilità che possiate acquistare il Logitech G PRO a un prezzo stracciato, magari con uno sconto superiore al 50% visto che attualmente viene proposto già con un taglio di prezzo importante. Parliamo di uno dei mouse da gaming più sensibili disponibili sul mercato, con il noto sensore HERO 25K, capace di arrivare fino a 25.600 DPI. La memoria integrata vi permetterà poi di salvare 5 profili diversi, che potrete settare a vostro piacimento tramite il software dedicato, attraverso il quale personalizzare tasti e la striscia RGB. Essendo indicato per i videogiocatori più esigenti, i tasti vantano un sistema di tensione meccanico, che fa sì che possiate sfruttare al massimo le caratteristiche del sensore HERO, oltre ad aumentare la resistenza dei tasti.

Logitech G920 Driving Force

Siete amanti dell’alta velocità e volete che i vostri titoli racing siano quanto più realistici possibili? Allora tenere gli occhi aperti sul Logitech G920 Driving Force, un volante dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, merito anche della pedaliera a 3 pedali, di cui uno dedicato alla frizione. Proprio come molti altri prodotti Logitech, anche questo viene spesso scontato durante il Prime Day, motivo per cui ci attendiamo di vederlo a un ottimo prezzo. La corona del volante è realizzata in pelle, mentre le levette dietro al volante sono in acciaio inossidabile, così come i 3 pedali della pedaliera. Ottima la compatibilità, dal momento che potrete collegarlo alle varie Xbox, incluse quelle di ultima generazione, e al PC.

Ecovacs DEEBOT N8+

Il Prime Day potrebbe essere un’ottima occasione per acquistare finalmente un robot aspirapolvere, alleggerendo così le tipiche faccende domestiche. Le soluzioni di pulizia intelligente disponibili sul mercato sono numerose, ma noi suggeriamo di tenere d’occhio in particolare modo l’Ecovacs DEEBOT N8+, essendo tra i migliori robot aspirapolvere nella sua fascia di prezzo. Dotato di tecnologia TrueMapping, questo dispositivo riconoscerà ogni stanza della vostra casa e camminerà in maniera precisa, aspirando tutto quello che trova durante il percorso, facendo attenzione a non passare sopra a cavi e piccoli oggetti che potrebbero farlo bloccare. Con l’Ecovacs DEEBOT N8+ potrete poi creare infinite barriere personalizzate, una funzione utile per tenere il robot lontano dalle aree indesiderate.

Xbox Series X

Non poteva mancare l’Xbox Series X, la console next-gen Xbox più veloce e potente di sempre. Ovviamente acquistarla nel corso dell’Amazon Prime Day potrebbe essere una vera e propria svolta se già ne stavate considerando l’acquisto. Grazie alla Series X potrete giocare a migliaia di titoli con velocità e prestazioni di nuova generazione grazie a Xbox Velocity Architecture, con SSD personalizzata e software integrato! Potrete recuperare migliaia di giochi di ben quattro generazioni, inclusi titoli ottimizzati al momento del lancio e in più, grazie all’Xbox Game Pass Ultimate, avrete la possibilità di provare oltre 100 giochi di alta qualità per console, PC e dispositivi mobili Android.

PlayStation 5

Rimanendo sempre a tema gaming e nuove generazioni di console, non potevamo non citare la tanto amata e introvabile PS5. Questo prodotto vi assicura una grafica senza precedenti e nuovissime funzionalità per un’esperienza di gioco più profonda, con supporto per feedback tattile, trigger adattivi e tecnologia audio 3DRay Tracing. Immergervi nel mondo videoludico sarà un vero gioco da ragazzi, grazie al livello di realismo senza precedenti con ogni raggio di luce simulato individualmente, effetti di ombre e riflessi ultra realistici sui giochi PS5 compatibili. Inoltre il frame rate elevato fino a 120 FPS con supporto per l’uscita a 120 Hz su display 4K Tecnologia HDR vi assicurerà un’esperienza imperdibile, per il massimo della fluidità. Il nostro consiglio è di tenere gli occhi bene aperti sulle unità disponibili durante il prime day!

Kindle Paperwhite

Il Kindle Paperwhite con schermo da 6,8’’ e bordi più sottili e tonalità della luce regolabile è tutto ciò che potete chiedere da un Kindle. Vi permetterà di leggere per ben 10 settimane senza dover caricare la batteria e, una volta scarico, vi basteranno pochissime ore per riutilizzarlo al massimo della potenza. Non meno importante, girare le pagine sarà il 20% più rapido rispetto alla generazione precedente. In più, è dotato di un ottimo display antiriflesso da 300 ppi per leggere come sulla carta stampata anche alla luce diretta del sole, dunque è il modello perfetto anche da portare in spiaggia o in piscina. Non dovreste assolutamente dimenticarvi di controllare la sua disponibilità durante i super sconti dell’Amazon Prime Day!

