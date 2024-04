120 matite colorate Castle Art SCONTATE del 20%! CHE PREZZO!

Il Set di 120 Matite Colorate Castle Art è attualmente in promozione su Amazon al prezzo speciale di soli 51,99€, anziché 64,99€, permettendovi di risparmiare il 20%. Questo set offre una vasta gamma di 120 matite colorate, ciascuna identificata con il proprio nome, numero e codice cromatico, e sono custodite in una pratica custodia con cerniera. Le matite presentano una formulazione morbida ma resistente, ideale per sperimentare diverse tecniche di copertura, stratificazione e ombreggiatura su diversi tipi di supporto. Nella confezione è inclusa anche una guida pieghevole per migliorare ulteriormente le vostre capacità artistiche.

Set di 120 Matite Colorate Castle Art, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Set di 120 Matite Colorate Castle Art è un'opzione ideale sia per gli artisti esperti che per i principianti. Grazie alla sua vasta gamma di 120 colori intensi, suddivisi in gruppi per una selezione precisa, questo set è in grado di soddisfare le esigenze anche dei creatori più esigenti. Le matite presentano una formulazione avanzata che unisce morbidezza e resistenza alla pressione, consentendo un'esperienza di disegno senza interruzioni. Queste caratteristiche favoriscono una copertura uniforme, stratificazioni e mescolanze fluide su una varietà di supporti come carta, tela e legno. Pertanto, il set è particolarmente consigliato per i professionisti che desiderano esplorare tecniche artistiche avanzate e per coloro che cercano un prodotto affidabile per arricchire le proprie opere con dettagli ricchi e ombreggiature impeccabili.

Non solo, il Set Castle Art offre una guida pieghevole esclusiva per migliorare ulteriormente le proprie abilità nel colore, ideale per chi è sempre alla ricerca di perfezionare la propria tecnica. Grazie alla custodia con cerniera di facile trasporto, gli artisti possono facilmente portare con sé questo set ovunque si sentano ispirati a creare.

Il Set di matite colorate Castle Art è una scelta eccellente per coloro che cercano qualità e versatilità in un unico prodotto. Proposto a un prezzo scontato di 51,99€ anziché 64,99€, rappresenta un investimento vantaggioso per qualsiasi artista. La combinazione di una vasta gamma di colori, la praticità di trasporto e l'inclusione di una guida esclusiva rendono questo set consigliabile per chi desidera esplorare nuove tecniche artistiche o perfezionare quelle già conosciute.

