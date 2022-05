L’estate si avvicina e per i divoratori di libri è già il periodo per fare le giuste scorte da portarsi in vacanza al mare o da tenere in borsa e leggere al parco per chi rimarrà in città. Ecco allora che viene in vostro aiuto la promozione de LaFeltrinelli che vi proponiamo oggi , il grande sogno di tutti i lettori che si realizza: acquistare 2 grandi successi al prezzo totale di 9,90€!

La scelta tra i titoli è davvero ampissima, come lo sono i generi disponibili, ma la promozione è valida solo fino a esaurimento scorte, perciò non c’è tempo da perdere! Che sia un grande classico di Orwell o una delle ultime uscite, come “Piano nobile” dell’acclamata Simonetta Agnello Hornby, bisogna approfittarne subito per portare a casa nuovo cibo per la mente ad un prezzo super scontato!

Da Charles Bukowski a Isabel Allende, passando per Amos Oz e Daniel Pennac, sono tanti i libri dei grandi scrittori coinvolti in questa promozione. Procedere all’acquisto è molto semplice: vi basterà recarvi sulla pagina “2 libri a soli 9,90€” e mettere nel carrello almeno due dei titoli presenti in elenco, così da poterli acquistare al prezzo totale di 9,90€. Inoltre, qualora la vostra fame di libri fosse vorace, è possibile aggiungere all’ordine altri titoli ma sempre in numero pari, per effettuare un unico ordine cumulativo godendo sempre della promozione.

Adattissima per affrontare al meglio l’estate, questa promozione è perfetta anche per chi dovesse acquistare libri assegnati dai professori per le letture estive. Non mancano infatti titoli come “Fattoria degli animali” di Orwell e “La luna e i falò” di Cesare Pavese, grande incubo di molti liceali…

Quindi, liberi tutti! Non vi resta che fiondarvi subito sul sito de LaFeltrinelli andando a cliccare sulla pagina dedicata all’offerta per completare l’acquisto. Mille racconti vi stanno aspettando!

