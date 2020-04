20% di sconto su articoli da collezione DC grazie a questo coupon!

Se siete amanti dell’universo DC e collezionare statue è la vostra passione, allora questa proposta di prodotti in sconto da parte di Zavvi farà di certo la vostra gioia! Vi segnaliamo infatti che sullo store è disponibile una tornata di sconti dedicata proprio alle statue DC Collectibles con prodotti che, oltre ad un piccolo sconto già proposto dal portale, subiscono un ulteriore deprezzamento grazie ad un coupon sconto del 20%!

Il coupon in questione è DC20 e non dovrete far altro che inserirlo nel carrello (attenzione: è valido solo su una selezionata cerchia di prodotti) per veder scendere il prezzo del vostro acquisto. L’offerta è decisamente ampia, ed è prettamente dedicata ai personaggi del mondo di Batman anche se, ovviamente, non mancano delle eccezioni, con alcune incursioni di personaggi come Lanterna Verde e Wonder Woman. L’offerta è ovviamente già attiva e sarà disponibile fino al prossimo 15 aprile, motivo per cui vi invitiamo caldamente ad affettarvi, così da poterne approfittare per arricchire con stile la vostra collezione!

Dunque, senza indugiare oltre, vi offriamo una piccola selezione di articoli consigliati, ricordandovi che affinché possiate effettuare i vostri acquisti a prezzo scontato dovrete inserire nel carrello il coupon DC20. Inoltre, come sempre, vi invitiamo anche a tenere d’occhio la pagina completa dell’iniziativa di Zavvi, così da non perdervi neanche una delle straordinarie offerte proposte dallo store. Buono shopping!

N.B. I prezzi proposti sono privi dello sconto applicato del 20%. Tale sconto è possibile solo previo l’inserimento del codice DC20 al momento dell’acquisto.

