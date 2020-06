20% di sconto su PC e notebook gaming Acer e Lenovo da Euronics

Vi segnaliamo una nuova promozione davvero allettante, se siete alla ricerca di un buon PC o notebook da gaming. Euronics, recentemente, ha pensato di inaugurare una nuova tornata di sconti su tantissimi prodotti del catalogo, in particolare quelli sviluppati da Acer e Lenovo. L’offerta terminerà il prossimo primo luglio, salvo esaurimento scorte, quindi vi invitiamo ad affrettarvi per non perdere il vostro laptop o PC desktop preferito.

I prodotti in promozione, come detto, sono moltissimi, ma tra questi spicca il Lenovo IdeaPad L349 da gaming. Si tratta di un portatile che vanta un display IPS da 15,6 pollici con risoluzione in FullHD (1920 x 1080 pixel). Sotto al cofano, invece, troviamo un processore Intel Core i7-99750HF (operante ad una frequenza di 2,6 GHz), abbinato a 16 GB di memoria RAM DDR4 e 1000 + 256 GB (rispettivamente, HDD e SDD). Il comparto multimediale è affidato a una scheda video Nvidia GeForce GTX 1650, ideale per la maggior parte dei videogiochi in commercio, infatti garantisce buone prestazioni in tutte le situazioni. Il suo prezzo scontato è di 999,00 euro!

Un altro prodotto da tenere in considerazione è l’Acer N50-100, un PC desktop con ottime caratteristiche tecniche. Entrando nei dettagli, questo dispositivo possiede un processore AMD Ryzen 5 coadiuvato da 16 GB di memoria RAM DDR4 e 1000 + 256 GB (rispettivamente, HDD e SDD). Le prestazioni in ambito gaming sono garantite da una scheda video Nvidia GeForce GTX 1050 con 4 GB di memoria RAM dedicata. Non manca la connettività Wireless, Bluetooth ed un’unità ottica DVD. Il suo costo? 1039,20 euro, dopo uno sconto del 20% dal prezzo consigliato.

In questo articolo troverete una selezione dei migliori prodotti promozionati. Se siete interessati alla lista completa, vi consigliamo di consultare il seguente indirizzo. Prima di passare alla rassegna, vi raccomandiamo di seguirci sui nostri canali telegram per non perdere nessuna offerta su tecnologia, hardware, smartphone e sui prodotti cinesi. Vi aspettiamo numerosi!

Sconti Euronics, la nostra selezione

