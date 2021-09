25% di sconto su tutto quello che serve per tornare a scuola su IBS!

Sebbene in alcune zone d’Italia la scuola sia già iniziata, siamo sicuri che ci sono tanti ritardatari che non si sono ancora muniti degli oggetti necessari per poter iniziare il nuovo anno scolastico. Tuttavia, non è il caso di preoccuparsi, dato che IBS ha attivato una promozione che vi permetterà di trovare e acquistare numerosi articoli di cancelleria dandovi persino la possibilità di risparmiare.

Effettuando una spesa minima di 19,90€, infatti, riceverete uno sconto del 25% sul totale, permettendovi di risparmiare diversi euro o aumentando il numero di articoli al carrello che altrimenti non avreste potuto raggiungere, se non superando il budget prefissato. Ovviamente, il catalogo di IBS dispone di tutto l’occorrente necessario, tra cui penne e matite, evidenziatori, zainetti e diari. Oltre a permettervi di acquistare i prodotti per il Back to School all’ultimo minuto, vi farà piacere scoprire che molti di questi si trovano già in offerta, il che vuol dire che lo sconto del 25% lo si andrà a calcolare sul prezzo ridotto, facendo sì che possiate veramente portarvi a casa una grande quantità di cancelleria a prezzi vantaggiosi.

Tra i tanti articoli disponibili vogliamo segnalarvi la penna a sfera Stabilo Exam Grade, senz’altro una delle più comode in assoluto per scrivere, grazie all’impugnatura in gomma che garantisce un’ottima presa. Inoltre, il flusso di inchiostro uscirà in modo leggero, permettendovi di scrivere velocemente mantenendo una scrittura pulita e ordinata. Una penna che tutti dovrebbero avere anche per il fatto che vi permetterà di controllare il livello di inchiostro e persino il numero di pagine che potrete continuare a scrivere prima che l’inchiostro si esaurisca. Una volta che ciò accade, potrete ricaricarla e ritornare a scrivere sapendo di avere tra le mani una penna di alto livello.

Ovviamente, ad attendervi non ci sarà solo la penna a sfera Stabilo Exam Grade ma tantissimi altri articoli interessanti, al punto che non sarà un problema raggiungere la somma minima per ottenere lo sconto extra, ed ecco perché sarebbe opportuno non solo dare un’occhiata alla nostra lista prodotti personalizzata, ma anche rivolgersi alla pagina promozionale. Detto ciò, vogliamo ancora una volta ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!