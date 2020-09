30% di sconto su acquisti fino a 200€ con Amazon Business

Finalmente il tanto atteso Prime Day di Amazon si sta avvicinando, e nel frattempo sullo store online iniziano a fioccare le prime promozioni a riguardo, come quella che riguarda l’iscrizione ad Amazon Business che permette di ottenere il 30% di sconto sui propri acquisti. Per ricevere questa promozione basta semplicemente creare, entro il 9 ottobre 2020, un nuovo account Amazon Business attraverso l’apposita pagina dell’iniziativa e riscattare il codice B2BPRIME20 entro il 31 ottobre. Attenzione però, questa offerta vale solo per i primi 10.000 profili creati, quindi affrettatevi!

Amazon Business, è il sistema dedicato a professionisti e aziende di qualsiasi dimensione, che consente l’accesso ad una serie di funzioni specifiche per gli account business come: limiti di spesa, fatture con IVA. Inoltre Amazon Business rende possibile anche l’accesso ad alcune offerte esclusive con prezzi super competitivi, permettendo anche di tracciare le spese del proprio business attraverso personalizzati ed accurati report scaricabili. Una volta effettuata la registrazione ad Amazon Business non si dovrà fare altro che utilizzare il codice promozionale entro le 48 ore dalla verifica dell’account per acquisti di un valore massimo di 200€, arrivando ad un massimo di 30€ di sconto su una o più transazioni. Il buono però ha delle piccole limitazioni: L’offerta si applica ai prodotti venduti da Amazon EU srl;

I prodotti devono essere acquistati in un solo ordine e spediti verso un solo indirizzo;

Sono esclusi da questa iniziativa prodotti come libri, i generi alimenti, tutti i prodotti digitali come ebook ed MP3, gli ereader Kindle ed i tablet della famiglia Fire.

