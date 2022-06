Il caldo opprimente non vi dà tregua e cercate un prodotto con cui purificare e rendere più respirabile l’aria della vostra casa? Volete acquistare un depuratore d’aria, ma non vorreste spendere troppo pur acquistando un prodotto di buona qualità? Allora fermatevi subito, perché questa è l’offerta che fa per voi!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile questo splendido depuratore d’aria a marchio Coway, con uno sconto del 30%, che taglia dal prezzo originale la bellezza di quasi 90 euro! Non pochi, specie per un mercato che, per ovvi motivi, sta vivendo un generale rincaro dei prezzi.

Capace di offrire ottime prestazioni fino ad una metratura di 104 m² per stanza, il purificatore d’aria Coway Airmega Jet permette un ricircolo dell’aria costante, che va ad intensificarsi al ridursi della metratura delle stanza in cui verrà posizionato, sino ad arrivare a ben 4 cicli completi di pulizia dell’aria in un’ora, per stanze che si avvicinano ai 40 m².

Dotato di un filtro GreenHEPA efficiente, ed in grado di catturare virus, batteri, muffe, polveri sottili e pollini, è un dispositivo ottimo per chi, ad esempio, soffre la qualità dell’aria, come soggetti allergici o asmatici, e grazie alle sue 2 modalità di flusso dell’aria, vi permetterà sia di ripulire l’aria di una singola stanza, che quella dell’intera casa, il tutto in tempi relativamente brevi.

Il prezzo proposto dal produttore sarebbe di 299,98€, ma grazie ad Amazon potrete acquistare questo ottimo dispositivo a soli 209,99€. Un prezzo decisamente più appetibile, e con uno sconto prossimo ai 100 euro, e per questo vi suggeriamo di consultare subito la pagina del prodotto, così che possiate approfittare di questo sconto prima che il prodotto vada esaurito o, peggio, torni al suo prezzo originale!

