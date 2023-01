Se state cercando di cambiare al meglio la vostra routine di pulizia quotidiana, vi consigliamo indubbiamente l’acquisto di un ottimo robot aspirapolvere, che pulisca le stanze della vostra casa anche quando non ci siete. Da non perdere il fantastico Roomba I7+, tra i modelli più costosi e accessoriati del brand, disponibile ad appena 699,99€ invece di 999,00€.

Gli oltre 30 anni di esperienza e innovazione di iRobot nel mondo della robotica, vi assicura un elettrodomestico davvero eccezionale, in grado di semplificare la vostra routine a portata di smartphone. Vi invitiamo a portare a casa questo prodotto, fintanto che è disponibile!

Le caratteristiche che rendono l’iRobot Roomba i7 un ottima scelta sono moltissime ma, in primis, è fondamentale menzionare lo svuotamento automatico Clean Base che permette al piccolo elettrodomestico di svuotarsi in totale autonomia, grazie al contenitore raccogli-povere meccanico. Grazie ad essa, non solo dovrete dire addio all’aspirapolvere manuale ma anche alla manutenzione! Infatti, svuotare il cassetto aspiratore tra le varie pulizie sarà necessario appena 1 volta al mese, facendo riferimento a un utilizzo quotidiano.

Grazie alla tecnologia AeroForce, inoltre, potrete dire addio ai peli di animali sparsi per casa: le doppie spazzole in gomma multi-superficie e la potenza d’aspirazione da top di gamma non lasciano scampo alla sporcizia in giro per casa, sia su pavimenti sia su tappeti! Ovviamente, per garantire un lavoro eccellente e personalizzato, l’iRobot Roomba i7 memorizza la planimetria di ogni stanza tramite il sistema Imprint Smart Mapping. In questo modo, potrete scegliere quale stanza andare a pulire grazie all’applicazione iRobot Home, disponibile per iOS e Android.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento dell’articolo.

