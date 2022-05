Si sta avvicinando ufficialmente la stagione estiva, anche se ormai le temperature sono molto elevate, e sappiamo che in molti sono alla ricerca di un paio di occhiali da sfoggiare in riva al mare oppure durante una giornata in campagna oppure in montagna. Per questo motivo, Hawkers ha deciso di inaugurare una nuova tornata di sconti sui migliori paia di occhiali del suo catalogo, con sconti fino al 60%!

La promozione da poco inaugurata è davvero ghiotta, dato che permette di ottenere uno sconto incrementale in base alla quantità di occhiali acquistati, ma non solo! Infatti, il noto brand permette di ottenere anche la spedizione gratuita presso il vostro domicilio, consentendovi di fatto di risparmiare ulteriormente in fase di checkout.

Come detto, l’offerta varia in base alla quantità di occhiali acquistati, e di seguito vi spieghiamo quali sono gli scaglioni di riferimento.

Acquistando 3 paia di occhiali o più otterrete uno sconto del 60% nel carrello

Acquistando 2 paia di occhiali otterrete uno sconto del 50% nel carrello

Acquistando 1 paio di occhiali otterrete uno sconto del 35% nel carrello

Come da tradizione per il portale, ci sono tantissimi modelli in sconto, tranne quelli appartenenti alle linee New In, Limited Edition e, chiaramente, gli occhiali da vista. In ogni caso, la selezione è molto ampia, motivo per cui sarà molto semplice trovare il vostro modello in base alle vostre preferenze e alla vostra fascia di prezzo di riferimento.

Ciò detto, visto il gran quantitativo di articoli in offerta, vi suggeriamo di consultare la pagina degli sconti, al seguente indirizzo. Infine, vi ricordiamo che, se siete ulteriormente a caccia di sconti e promozioni, vi consigliamo anche di iscriversi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte. Troverete tutte le informazioni di tutte le migliori offerte in corso, grazie ai canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

