350€ di sconto su smart TV Philips da 70″ su eBay!

Continua la nostra rassegna delle migliori offerte di questo giovedì, e lo facciamo con le ormai celebri proposte degli Imperdibili di eBay, occasioni in cui centinaia di prodotti ricevono sconti fuori di testa, capaci anche di far calare i prezzi del 70%! Ma non è tutto, infatti, oltre ai prezzi super convenienti sulla piattaforma, è possibile trovare anche una scelta di prodotti molto vasta, che spazia in tutte le categorie presenti sul portale, includendo smartphone, smart TV, elettrodomestici, abbigliamento e persino alcuni prodotti alimentari. Insomma, una varietà di articoli così vasta che può anche esser utilizzata per cercare qualche idea regalo dell’ultimo minuto per la Festa della Mamma.

Le occasioni disponibili in queste ore su eBay sono davvero tantissime, ma quella che vogliamo sottolinearvi è relativa alla smart TV Philips The One 70PUS8535 da 70 pollici, che potrete acquistare a 849,00€, ossia con uno sconto di oltre 350€ dal suo tipico prezzo, e poiché si tratta di uno schermo di notevoli dimensioni e con molte funzionalità extra, questa si rivela una vera occasione da non perdere! La smart TV Philips The One 70PUS8535, infatti, grazie al suo particolare design elegante e senza bordi, diventa un valore aggiunto in qualsiasi ambiente, e vi sarà possibile immergervi completamente nelle scene riprodotte. Inoltre, ad aumentare il livello di coinvolgimento di una smart TV come il Philips The One 70PUS8535, ci pensa anche la presenza della tecnologia Philips Ambilight, dove un sistema di LED intelligenti posti sul bordo della smart TV risponde alle azioni sullo schermo, emettendo una luce avvolgente ed affascinante in tutte le direzioni.

La smart TV Philips The One 70PUS8535 porta il livello della qualità delle immagini a vette altissime grazie al potente processore Philips P5, che aggiunge maggior profondità ai vari dettagli, migliorando colori e luminosità come nella realtà. Per quanto riguarda il comparto sonoro, Philips The One 70PUS8535 riesce poi ad esprimere al meglio ogni suono, sfruttando le tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos integrate al suo interno, capaci di portare al centro di ogni scena.

Altra grande particolarità di Philips The One 70PUS8535 è il suo telecomando che, oltre a permettere un accesso rapido ai vari contenuti tramite controllo vocale, si propone sulla parte posteriore con una tastiera QWERTY completa integrata. Questa piccola ma essenziale aggiunta, andrà a porre fine a quei fastidiosi momenti in cui inserire password o navigare era lento e complicato, rendendo l’immissione delle lettere e del testo molto più comoda e rapida.

Insomma, avrete capito che un televisore come Philips The One 70PUS8535 ad un prezzo così è una vera occasione imperdibile, quindi il nostro consiglio non può che esser quello di visitare l’apposita pagina di eBay e consultare l’intera proposta del portale alla ricerca dell’occasione perfetta per voi. Prima di lanciarvi all’acquisto del vostro prossimo articolo su eBay, ricordate però di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

