40% di sconto e spedizione gratis su tantissime t-shirt gaming su Zavvi

Continua l’ondata di offerte da Zavvi, infatti dopo aver parlato dei set LEGO a prezzo scontato e della promozione sui Funko Pop, adesso è arrivato il momento di parlare dell’abbigliamento videoludico! Nello store troverete tante magliette di case di videogiochi oppure dei vostri titoli preferiti con un conveniente 40% di sconto e con spedizione gratuita.

Per partecipare all’iniziativa non dovrete far altro che scegliere la t-shirt che volete acquistare, andare nel carrello ed inserire il codice GAMING nell’apposita sezione e proseguire con il pagamento. Atari è stata un’azienda leader nel settore del videoludidco, e con il suo logo ha letteralmente conquistato intere generazioni di gamer, ed adesso potrete sfoggiare con fierezza la vostra devozione. Cercate invece una maglietta che abbia qualcosa di più “caratteristico”? Non preoccupatevi, troverete sicuramente qualcosa che possa soddisfare i vostri interessi grazie alla scelta di prodotti da Sonic o il recente Ghost Recon.

Sono tanti gli articoli coinvolti nell’iniziativa di Zavvi, ma il nostro consiglio è sempre quello di visitare la pagina principale dell’offerta e trovare la t-shirt in linea con le vostre passioni. Infine, prima di lasciarvi alla selezione di magliette, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

N.B. Il codice sconto GAMING va inserito nella sezione dedicata del carrello, al momento del pagamento. Assicurati che sia stato accettato prima di procedere.

Le migliori T-shirt

Tutte le categorie

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!