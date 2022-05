Se siete alla ricerca di un eccellente purificatore d’aria, vi consigliamo di dare uno sguardo al fantastico modello Rowenta Intense Pure Air Connect XL disponibile su Amazon a 309,99€ invece di 569,99€. Abbiamo pensato di proporvi proprio questo prodotto a marchio Rowenta, poiché si tratta di uno dei ribassi più interessanti e convenienti in ambito cura della casa grazie allo sconto imperdibile del 46%!

Rowenta Intense Pure Air Connect XL è silenzioso, potente e indubbiamente uno tra i migliori purificatori che possiate trovare sul mercato. Poiché si tratta di un’offerta molto interessante, limitata e di cui non sappiamo quante siano le unità ancora disponibili, vi consigliamo di portare a termine il vostro acquisto prima che il prezzo torni a salire.

Intense Pure Air è l’unico purificatore d’aria che elimina definitivamente la formaldeide e grazie al sistema di filtraggio a 4 livelli riesce a catturare fino al 100% di allergeni e particelle finissime di polvere e sporco. Pur essendo veloce e performante, rimane quasi impercettibile mentre è attivo e, grazie all’ulteriore modalità silenziosa vi assicurerà un filtraggio ancora più discreto, anche mentre state riposando. Invece, nel caso in cui aveste bisogno di una pulizia ultra rapida vi basterà attivare il Boost e purificare l’aria in soli 5 minuti!

Potrete connettere l’Intense Pure Air all’apposita app realizzata in collaborazione con Plume Labs, per avere informazioni dettagliate sulla qualità dell’aria dentro e fuori casa, ricevere consigli in tempo reale e scoprire quale sia la modalità attiva. Allo stesso tempo, vi consentirà di controllare la velocità, la modalità automatica e il timer ovunque siate, assicurandovi il massimo della comodità. Vi ricordiamo che, al momento, è in sconto del 46% su Amazon!

