Optimus Prime e LEGO: il set che non solo entusiasma, ma permette anche di risparmiare

Se cercate un set da collezione affascinante e versatile, il LEGO Icons Optimus Prime è quello che fa per voi. Questo set 2 in 1 vi permetterà di costruire il leggendario leader degli Autobot e di trasformarlo da camion a robot. Non solo vi garantirà ore di divertimento, ma oggi avrete anche l'opportunità di acquistarlo a un prezzo conveniente grazie a due sconti combinati. Approfittate di uno sconto del 17% sul prezzo originale e di un coupon del 10% aggiuntivo applicabile al prezzo già scontato, per ottenere un ulteriore abbattimento del costo.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% durante il checkout

LEGO Icons Optimus Prime, chi dovrebbe acquistarlo?

Il LEGO Icons Optimus Prime è perfetto per gli adulti che hanno vissuto la golden age dei Transformers negli anni '80 e desiderano rivivere quelle emozioni in chiave nostalgica. Questo set è consigliato non solo ai fan accaniti del franchise, ma anche agli appassionati di modellismo alla ricerca di una nuova sfida. Grazie alla sua natura 2 in 1, che permette una trasformazione da robot a camion e viceversa, offre un livello di interattività e dettaglio non comune, soddisfacendo così la voglia di costruzione e il desiderio di possedere un pezzo da esporre che cattura l'essenza di uno dei personaggi più iconici degli anni '80.

Inoltre, è l'ideale per chi cerca un regalo significativo per amici o familiari affascinati dall'universo dei Transformers o del modellismo LEGO, specie ora che è proposto a un prezzo più vantaggioso dei soliti 179,99€. La quantità di accessori inclusi e la possibilità di personalizzare la posa grazie ai 19 punti di snodo rendono questo set un acquisto pressoché obbligatorio per i collezionisti e un magnifico modo per commemorare una delle saghe più amate dell'infanzia.

Oltre ai suoi 19 punti di snodo, il modellino dispone di un torace apribile che rivela la matrice di comando. Una targhetta con i dati di Optimus Prime accompagna il modello, rendendolo perfetto per la mostra.

