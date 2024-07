Apri un conto Hype e ottieni fino a 25€ di bonus grazie a questo CODICE PROMO!

Siete alla ricerca di una soluzione bancaria innovativa che coniughi semplicità d'uso, funzionalità avanzate e vantaggi economici? HYPE potrebbe essere la risposta alle vostre esigenze. Grazie a questa offerta speciale, potrete aprire un conto HYPE e ottenere un bonus fino a 25€, utilizzando il codice promozionale CIAOHYPER durante la registrazione.

Prima di aprire un conto, consigliamo di leggere termini e condizioni sul sito di Hype

Apri un conto Hype

Conto HYPE, chi dovrebbe aprirlo?

Il conto HYPE è l'ideale per chi desidera una gestione finanziaria moderna e flessibile. Si rivolge a un pubblico dinamico, abituato all'uso dello smartphone e alla ricerca di soluzioni bancarie innovative. Con HYPE, avrete a disposizione un conto con carta e IBAN, utilizzabile per tutte le operazioni bancarie quotidiane, dai bonifici ai pagamenti contactless.

Uno dei punti di forza di HYPE è la sua versatilità. L'app offre funzionalità come la possibilità di impostare obiettivi di risparmio, effettuare scambi di denaro in tempo reale e monitorare le proprie spese con estrema facilità. Inoltre, HYPE si distingue per il suo programma di cashback, che permette di ottenere rimborsi fino al 10% su acquisti effettuati presso oltre 900 brand partner.

La registrazione a HYPE è un processo completamente online e richiede solo pochi minuti. Non sono necessari documenti cartacei, rendendo l'apertura del conto un'operazione rapida e senza complicazioni: una volta completata la registrazione, avrete immediatamente accesso a una carta virtuale per iniziare subito a utilizzare il vostro nuovo conto. In base al piano che sceglierete, da quello gratuito al più avanzato, otterrete un bonus differente, a partire da 5€!

HYPE offre tre diverse tipologie di conto per adattarsi alle esigenze di ogni cliente: HYPE base (gratuito), HYPE Next (2,90€ al mese) e HYPE Premium (9,90€ al mese). Ogni versione include funzionalità specifiche, dalle carte fisiche ai prelievi gratuiti, fino a pacchetti assicurativi completi. Con un bonus di benvenuto che può arrivare fino a 25€, si presenta come una soluzione bancaria moderna, flessibile e vantaggiosa, ideale per chi cerca un modo nuovo di gestire le proprie finanze quotidiane.