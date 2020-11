5% di sconto aggiuntivo sulle offerte del Samsung Shop

Dopo avervi proposto alcune delle migliori offerte della mattinata, in attesa delle offerte del Black Friday, è giunto il momento di segnalarvi un codice sconto utilizzabile sullo store ufficiale Samsung, che vi permetterà di acquistare uno dei tanti prodotti del noto brand sudcoreano risparmiando il 5%. La percentuale di sconto potrebbe sembrare bassa, ma il codice può essere usato anche su quei dispositivi che già godono di una riduzione di prezzo importante, rendendo quindi questa occasione molto interessante.

Il codice sconto da inserire nell’apposita sezione prima di effettuare il pagamento è BLACK5 che permetterà, come detto, di acquistare uno dei tanti articoli aderenti all’iniziativa usufruendo di uno sconto supplementare, oltre a quelli già proposti dal portale. Dopo aver dato un’occhiata al catalogo, abbiamo deciso di segnalarvi il monitor da gaming C27RG50FQU in variante da 27 pollici dato che, una volta applicato il codice, il prezzo crollerà a circa 285,00€ rispetto agli originali 379,00€.

Scesi sotto la soglia dei 300€, il Samsung C27RG50FQU diventa uno dei migliori modelli che potete acquistare in questo momento e non serve avere una conoscenza approfondita per capire che siamo di fronte ad un monitor pensato principalmente per gli amanti del gaming, in quanto le sue specifiche tecniche strizzano l’occhio verso questa categoria, la quale ogni anno diventa sempre più popolare non solo tra i giovanissimi ma anche tra gli adulti, merito di titoli che diventano sempre più complessi e belli da vedere, nonché con caratteristiche simulative in grado di farvi immergere totalmente nell’esperienza di gioco.

Nel fare ciò, questo modello Samsung si comporta egregiamente e se mettiamo da parte la risoluzione che si limita al Full HD (che è comunque più che sufficiente per godere appieno qualsiasi contenuto), riesce a soddisfare le esigenze praticamente di tutti, con il suo pannello che vanta una frequenza di aggiornamento al limite dell’occhio umano, dal momento che supera persino i tanti famigerati 144 Hz per arrivare addirittura a 240 Hz! I tempi di risposta saranno quindi pressoché inesistenti, grazie anche al supporto G-Sync, che permetterà ai possessori di schede grafiche Nvidia di sfruttare ancora di più una delle tecnologie più avanzate capaci di farvi dimenticare la parola lag.

Offerte come queste sono disponibili sullo store ufficiale Samsung e anche se in calce abbiamo stilato una lista dei migliori prodotti, suggeriamo comunque di visitare la pagina dedicata per scoprire se il vostro articolo preferito è disponibile o meno e, soprattutto, verificare quale sarà il prezzo finale dopo aver inserito il codice sconto. Detto ciò, non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

N.B: Il codice sconto da inserire nell’apposita sezione prima di effettuare il pagamento è BLACK5. Verificate che il prezzo si aggiorni prima di procedere con l’acquisto.

