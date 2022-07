Sappiamo bene che l’Amazon Prime Day 2022 si è ormai concluso da qualche giorno, eppure le opportunità di risparmio non sono certamente terminate, dato che il colosso statunitense continua a stupire i propri clienti con una montagna di offerte che coinvolgono un numero praticamente infinito di articoli del proprio catalogo. Ebbene, in questo nuovo articolo abbiamo deciso di proporvi i migliori cinque prodotti in sconto post Prime Day.

Il nostro obiettivo è quello di offrirvi un ulteriore opportunità di risparmio, soprattutto per coloro che non sono riusciti ad accaparrarsi un degli articoli in promozione durante i passati 12 e 13 luglio 2022. Di seguito, infatti, troverete una piccola rassegna dei prodotti ora disponibili a prezzi contenuti, con sconti che raggiungono e talvolta superano la soglia del 25%.

Prima, però, è necessario sottolineare che per ottenere maggiori vantaggi, è necessario abbonarsi al programma Amazon Prime, un servizio che garantisce la spedizione veloce e la possibilità di accedere a numerosi servizi come Twitch Prime, Amazon Prime Video, Amazon Prime Music e molto altro ancora. Per farlo, potete cliccare il seguente indirizzo e seguire le indicazioni.

Occhiali da sole Tommy Hilfiger 1445/S – unisex

Siete alla ricerca di un paio d’occhiali belli e comodi da indossare? Niente paura! Amazon ha pensato anche a voi con un’offerta sugli occhiali da sole Tommy Hilfiger 1445/S, un modello adatto sia agli uomini che alle donne. Possiedono delle lenti non polarizzate, ma proteggono i propri occhi dalla luce ultravioletta del sole. Invece, per quanto concerne i materiali, questi occhiali possiedono una montatura interamente realizzata in gomma e metallo. Non manca, chiaramente, una custodia protettiva.

Fossil Smartwatch GEN 5

Gli smartwatch sono diventati ormai dei prodotti di uso comune, in quanto consentono di avere sul polso tutte le informazioni del proprio smartphone in tempo reale, oltre a consentire di monitorare una serie di dati del proprio corpo. In questo caso, vogliamo proporvi lo sconto che taglia il prezzo di vendita del Fossil Smartwatch GEN 5. Si tratta di un articolo dotato di Wear OS by Google, ed è dunque compatibile con telefoni iPhone e Android. Permette un monitoraggio completo delle attività sportiva e del battito cardiaco, oltre a possedere un GPS integrato.

Spazzolino Oral-B iO 9 Go Electric

Con uno sconto di ben 100,00€ dal prezzo consigliato dal produttore, lo spazzolino elettrico Oral-B iO 9 Go Electric diventa ora un best-buy da non lasciarsi sfuggire. Grazie alla tecnologia magnetica iO, questo prodotto è in grado di migliorare la salute dei denti e delle gengive, oltre a lasciare tutti i suoi possessori una sensazione di pulito professionale. Oltre a ciò, unisce un monitoraggio 3D dei denti e ad un’intelligenza artificiale, che consente di monitorare lo spazzolamento delle superfici anteriori, superiori e posteriori dei denti. Non manca un display interattivo per guardare una serie di parametri e ben sette modalità di spazzolamento (Pulizia quotidiana, Denti sensibili, Protezione gengive, Pulizia profonda, Sbiancante, Super Delicata e Nettalingua).

iRobot Roomba i7156

Siete dei casalinghi provetti ma stanchi di pulire le superfici della vostra casa? Qualora vogliate diminuire il carico della pulizia domestica, vi consigliamo di acquistare il robot aspirapolvere iRobot Roomba i7156, ora disponibile ad un prezzo praticamente irripetibile. Grazie alla sua tecnologia di navigazione, questo robot è in grado di catturare e rimuovere lo sporco in qualsiasi luogo e in qualunque momento. Questo prodotto possiede un sistema a tre fasi, basato su doppie spazzole in gomma, ed è dunque capace di raccogliere la polvere sottile e i grossi detriti.

MSI Crosshair 15 B12UEZ-484IT

Per i videogiocatori più esigenti, proponiamo ora, come ultimo prodotto di questo articolo, l’MSI Crosshair 15 B12UEZ-484IT. Un dispositivo che possiede tutto il necessario per riprodurre i migliori giochi in circolazione, dato che possiede un display da 15.6 pollici con una risoluzione in FullHD a 144 Hz, un processore Intel I7-12700H abbinato ad una scheda video Nvidia RTX 3060 da 6 GB, una memoria interna da 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0, 16 GB di memoria RAM DDR4 a 3200 MHz. Oltre a ciò, questo dispositivo possiede anche un chip WiFi 6, per una connessione stabile e veloce, oltre al sistema operativo Windows 11.

