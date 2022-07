Amazon continua a stupire per il numero di offerte che ogni giorno popolano uno dei cataloghi più grandi del web. Sebbene siamo a ridosso dell’imminente Amazon Prime Day, vale a dire due giornate di promozioni dedicate ai più disparati articoli, fissato per i prossimi 12 e 13 luglio 2022, il colosso statunitense ha pensato bene di inaugurare una serie di iniziative questo fine settimana, motivo per cui abbiamo pensato di proporvi le migliori cinque offerte imperdibili prima del Prime Day.

Chiaramente, di seguito vi proporremo dei prodotti che sono sia di successo che utili alla quotidianità di ognuno di noi, ossia quelli più richiesti in termini di vendite, disponibili ora a prezzi decisamente più convenienti, con sconti che possono raggiungere e, talvolta, superare la soglia del 50%. Oltre a ciò, c’è da considerare anche la possibilità di usufruire della spedizione veloce di Amazon, che permette di ottenere i propri acquisti in pochissimi giorni e, in alcuni casi, in pochissime ore.

Prima di passare alla rassegna, è doveroso anche sottolineare che è possibile anche avere altri vantaggi, qualora vi iscriviate al programma di Amazon Prime, un servizio di abbonamento che consente di guardare tantissime serie televisive su Amazon Prime Video, oppure di ascoltare moltissime canzoni su Amazon Prime Music, a fronte di una sottoscrizione annuale davvero irrisoria.

Blink Mini – Videocamera di sicurezza intelligente

Disponibile ora con uno sconto del 43% dal suo prezzo consigliato, la videocamera di sicurezza intelligente Blink Mini, nella sua edizione composta da ben due articoli, permette di controllare cosa succede nella vostra abitazione in qualsiasi momento, migliorando di fatto la sicurezza. Si caratterizza da una lente che registra video in HD oppure in FullHD, con la possibilità di rilevare il movimento e di ascoltare l’audio bidimensionale. Non manca la possibilità di controllare la propria casa dal proprio smartphone e di ricevere aggiornamenti qualora ci fosse un evento anomalo. L’installazione è molto semplice, infatti basta collegare la videocamera all’alimentazione, collegarla alla propria rete domestica e successivamente scaricare l’app gratuita Blink Home Monitor.

Rasoio elettrico Braun Series 8

Con uno sconto di ben 140,00€, l’equivalente del 50%, il rasoio elettrico Braun Series 8 diventa ora un best buy da acquistare al volo. Stiamo parlando di un prodotto, appartenente all’ultima generazione di rasoi elettrici, che offre una rasatura profonda, precisa e confortevole sulla pelle. Oltre a ciò, questo articolo si adatta in modo intelligente alla densità della barba e rade perfettamente tutte quelle aree difficili da raggiungere. Inoltre, le sue 10.000 vibrazioni soniche scorrono sulla pelle per migliorarne il comfort, soprattutto per coloro che hanno difficoltà con i comuni rasoi. Rispetto alla generazione precedente, questo prodotto offre il 20% in più di batteria e un display professionale avanzato.

Purificatore d’aria Rowenta PU6080

Siete alla ricerca di un purificatore d’aria ad alte prestazioni? Vi segnaliamo che in questo fine settimana potrete acquistare il Rowenta PU6080, che rappresenta una delle migliori soluzioni presenti sul mercato, dato che è dotato della tecnologia Extreme Silence. È in grado di eliminare fino al 100% dell’inquinamento dell’aria degli ambienti interni. Permette di interfacciarsi con l’app Pure Air, in collaborazione con Plume Labs, che garantisce di osservare efficacemente la qualità dell’aria dentro e fuori casa, con consigli in tempo reale su come respirare un’aria buona. Oltre a ciò, questa applicazione permette anche di controllare la velocità, la modalità automatica e le funzioni di timer, in qualsiasi momento e in qualunque luogo. Rowenta PU6080 rileva automaticamente l’inquinamento nell’aria e regola di conseguenza la velocità, con modalità adattabili.

Oppo Reno6 5G

Ne abbiamo parlato in più riprese dell’Oppo Reno6 5G, che rappresenta sicuramente uno dei migliori smartphone appartenenti alla fascia di prezzo tra i 400 e i 500 euro. Quest’oggi è possibile acquistarlo con uno sconto del 30%, motivo per cui diventa un prodotto consigliato per un pubblico più ampio. Garantisce ottime prestazioni, coadiuvate dalla connettività 5G che assicura una velocità di download e upload incredibili, a patto che siate residenti in città provviste di tale tecnologia. Lo stesso vale per le fotografie, infatti questo smartphone possiede buone lenti e un buon software, che permettono di catturare i momenti belli della quotidianità.

Notebook da gaming Acer Nitro 5 AN515-57-974Y

Con il l’Acer Nitro 5 AN515-57-974Y è possibile dominare il gaming con una scheda tecnica di assoluto livello, e soprattutto grazie ad un nuovo prezzo di vendita più conveniente. Possiede infatti un processore Intel Core di 11esima generazione i9-11900H e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB, oltre ad avere un display IPS FHD da 15,6 pollici con una risoluzione in FullHD e un refresh rate di 144 Hz. A tutto ciò si aggiunge anche il sistema operativo Windows 11, con un’interfaccia ridisegnata e più smart rispetto a quella di Windows 10.

