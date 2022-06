Amazon è uno degli store più affidabili e convenienti che possiate trovare sul web, in quanto non solo è pieno di sconti super validi ma è anche in grado di assicurarvi spedizione e reso super veloci e gratuiti, grazie al servizio Amazon Prime. Tolto il periodo di super risparmio garantito dall’Amazon Prime Day, con tantissime nuove offerte attive tra le giornate del 12 e del 13 luglio, come potete assicurarvi il massimo del risparmio ogni giorno? In questa breve guida, vi parleremo di 5 fantastici trucchi da sfruttare per spendere il meno possibile sullo store.

Dai numerosi coupon Amazon fino alla sezione Outlet e ai codici promozionali personalizzati, le proposte perfette per voi sono moltissime e in grado di coprire tutte le vostre necessità. L’ideale per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla comodità di una spedizione in 24-48h e all’assistenza sempre disponibile a supportarvi, via chat, mail oppure telefono!

Amazon Outlet

Amazon Outlet è diventato da tempo la soluzione preferita per acquistare articoli particolarmente convenienti, in eccedenza e in svendita. Il sito vi permette di scegliere tra una vasta gamma di prodotti: da quelli per la cura della casa e della persona fino a elettronica e abbigliamento. Questa sezione specifica è stata creata dallo store per liberare i magazzini dalle scorte presenti, invendute già da diverso tempo e per questo potrete portare a casa articoli con uno sconto minimo del 20%!

Coupons

Amazon Coupons vi permette di accedere a una sezione interamente dedicata a codici sconto da attivare direttamente tramite l’apposita pagina dello store. Per attivarne uno o più, vi basterà cliccare sul box con scritto Selezione Coupon sotto a ciò che vi interessa, poi dovrete aggiungere l’articolo in questione al carrello e terminare l’acquisto. Lo sconto sarà applicato automaticamente in fase di completamento dell’ordine, senza dover aggiungere altro.

Iscriviti e Risparmia

Tramite questo programma avrete la possibilità di fare shopping semplicemente cliccando su box “Iscriviti e Risparmia” nella pagina del prodotto che vi interessa, nel caso sia idoneo. Una volta creata la vostra iscrizione, potrete selezionare la quantità e la frequenza di consegna a casa vostra, senza nessuna commissione. Il prezzo è ribassato del 10% su 1-2 iscrizioni e del 15% sottoscrivendone almeno 3, dunque risparmierete molto rispetto all’acquisto del singolo prodotto. Ovviamente potrete annullare il servizio in qualsiasi momento e, prima di ogni consegna, vi verrà inviata un’e-mail per comunicarvi che l’ordine è stato effettivamente elaborato.

Prodotti ricondizionati

Nella sezione Prodotti ricondizionati, potrete trovare numerosi articoli riparati/ricondizionati e testati in modo tale da funzionare e apparire come nuovi. Il processo di ricondizionamento comprende generalmente un test diagnostico, la sostituzione di eventuali parti difettose, un accurato processo di pulizia e, se applicabile, anche il riconfezionamento. Inoltre, tutti i prodotti devono essere spediti con gli accessori che accompagnano un articolo nuovo. Per il massimo della vostra tutela, gli acquisti effettuati nella sezione sono coperti dalla Garanzia Amazon Renewed.

Codici promozionali personalizzati

I codici promozionali personalizzati sono degli sconti disponibili solo per alcuni account, dunque non abilitati per tutti. Tramite questo link potrete aprire la pagina contente una lista di vostri coupon e tutti benefici a cui potrete accedere sullo store! Vi consigliamo caldamente di controllare con frequenza questa sezione, perché i codici cambiano e si rinnovano di continuo, assicurandovi sempre un nuovo risparmio.

