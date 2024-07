MAI COSTATO MENO: questo monitor Samsung ViewFinity da 34" oggi è al MINIMO STORICO! (-33%)

Se siete alla ricerca di un monitor UltraWide di alta qualità, che possa soddisfare le esigenze sia dei professionisti che dei gamer più esigenti, senza per questo svuotare il portafoglio, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. Potete infatti acquistare l'eccellente monitor Samsung ViewFinity S50GC al prezzo più basso di sempre, ovvero a soli 259,90€, visto solamente l'anno scorso, con un risparmio del 33% rispetto al prezzo originale di 389,00€! Un'opportunità davvero imperdibile per elevare la vostra esperienza visiva.

Monitor Samsung ViewFinity S50GC, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor Samsung ViewFinity S50GC è l'alleato ideale per chi cerca un'esperienza visiva senza compromessi. Con il suo display da 34 pollici e una risoluzione WQHD di 3440x1440 pixel, questo monitor soddisfa le esigenze dei professionisti della grafica, degli appassionati di multimedia e dei gamer più esigenti. Il rapporto d'aspetto 21:9 offre uno spazio di lavoro esteso, perfetto per il multitasking e per un'immersione totale nei contenuti visivi.

La tecnologia VA del pannello garantisce colori vividi e un contrasto eccezionale, mentre il supporto HDR10 migliora ulteriormente la qualità dell'immagine, rendendola più realistica e coinvolgente. Per i gamer, il refresh rate di 100 Hz e il tempo di risposta di 5 ms, combinati con la tecnologia FreeSync, assicurano un'esperienza di gioco fluida e reattiva, priva di fastidiosi artefatti visivi. Non meno importanti sono le funzionalità pensate per il comfort visivo: la modalità Eye Saver e la tecnologia Flicker Free riducono l'affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di lavoro o gioco.

Le opzioni PIP (Picture-in-Picture) e PBP (Picture-by-Picture) offrono flessibilità nella gestione dei contenuti sullo schermo, ideali per i professionisti che necessitano di visualizzare più fonti contemporaneamente. La connettività è un altro punto di forza di questo monitor, con porte HDMI, DisplayPort e un ingresso audio che garantiscono la massima versatilità di collegamento con diversi dispositivi e infine il design elegante e minimalista si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, sia esso un ufficio professionale o una postazione gaming domestica.

Attualmente in offerta a 259,90€, il monitor Samsung ViewFinity S50GC rappresenta un'opportunità eccezionale per chi desidera un dispositivo di alta qualità a un prezzo accessibile. La combinazione di prestazioni elevate, funzionalità avanzate e comfort visivo lo rende una scelta eccellente per una vasta gamma di utenti. Che siate professionisti alla ricerca di uno spazio di lavoro più produttivo o appassionati di intrattenimento desiderosi di un'esperienza visiva immersiva, questo monitor saprà soddisfare le vostre aspettative

Vedi offerta su Amazon