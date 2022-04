La settimana Pasquale sta spingendo i vari e-commerce a rilasciare numerose offerte interessanti, offerte che oggi forse trovano l’apice nella Sony XR75X95J da 75 pollici, una smart TV di altissimo livello e una delle poche ottimizzate per il gaming in 4K. Potete trovare la promozione su questo televisore su Mediaworld, che ha deciso di tagliare di 560 euro il prezzo di questo modello, permettendovi di acquistare questa smart TV a 2.639,00€ invece di 3.199,00€.

La proposta è molto vantaggiosa ma, come tante altre disponibili sul portale, sarà valida solo per oggi. Se non volete spendere questa cifra in un colpo solo, potrete scegliere di pagare in 20 comode rate a tasso zero. La Sony XR75X95J, inoltre, è una smart TV che viene venduta da pochissimi store online e, al momento della nostra scrittura, non è disponibile né su Amazon né su eBay, il che rende l’offerta di Mediaworld ancor più interessante.

Una delle caratteristiche che contraddistingue la Sony XR75X95J da tante altre smart TV, incluse quelle di fascia alta, è l’ottimizzazione per il gaming. Questo significa che collegando una console di ultima generazione potrete apprezzare non solo la nitidezza del 4K, ma anche i 120 fps del pannello, giocando così ai titoli più recenti alla massima qualità supportata dalle nuove console. Essendo una smart TV prodotta da Sony, è lecito attendersi degli accorgimenti in più verso la PS5, ma anche i possessori delle più recenti Xbox potranno godere della qualità del pannello che, ricordiamo, è un 75 pollici.

Le tecnologie implementate nella Sony XR75X95J sono le più sofisticate del noto produttore giapponese e, di conseguenza, tra le migliori disponibili attualmente sul mercato. Tutto gira attorno al processore XR, che permette a questa smart TV di alzare l’asticella del 4K, non in termini di risoluzione, ma di resa visiva, riproducendo immagini profonde e naturali da qualsiasi angolazione e con il minimo riflesso. L’intelligenza artificiale di cui è dotata la Sony XR75X95J permette al pannello di regolare le molteplici tonalità di colore, con sfumature vivaci e texture realistiche.

La tecnologia XR di Sony interviene anche sull’HDR, anch’esso di un livello superiore rispetto a quello che siamo soliti vedere in un normale televisore 4K. Infatti, individua ogni oggetto sullo schermo, lo analizza e fa in modo che la scena sia più realistica possibile, rendendo i neri più profondi e i bianchi più luminosi quando necessario. Il risultato finale sono immagini vivide e profonde, che non vanno mai oltre la naturalità dei colori.

Questa smart TV di cui vi abbiamo parlato è solo una delle prime offerte odierne di questo periodo primaverile e Pasquale, per questo dovreste assolutamente rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere le altre occasioni. Intanto, vi invitiamo a dare uno sguardo approfondito alla pagina del televisore su Mediaworld.

