600€ di sconto sulla smart TV Samsung QLED da 82″ nelle offerte Mediaworld

Conclusesi le feste natalizie, sono terminate anche le lunghe tornate di sconti che da sempre caratterizzano il periodo dei regali di Natale, portando i vari e-commerce a rallentare un po’ sul fronte delle proposte di sconti e promozioni. Una situazione, per fortuna, solo passeggera e che anzi è già occasionalmente interrotta da diversi portali, tra cui non manca Mediaworld, con la sua ricchissima proposta di offerte del fine settimana, caratterizzati da una selezione che, almeno per ora, pare una delle poche a poter competere con la straordinaria varietà proposta da Amazon e dalle sue offerte del giorno.

La proposta, infatti, include non solo prodotti più tipici come smartphone, televisori ed elettrodomestici, ma anche svariati componenti per computer come processori e RAM, quest’ultimi di solito non presenti in questa iniziativa. Detto ciò, tra i tanti prodotti disponibili oggi in offerta vogliamo segnalarvi la smart TV Samsung QLED QE82Q70RATXZT da 82 pollici, una meraviglia per l’intrattenimento, sebbene siamo consapevoli che si tratti di un modello per pochi, e non solo a causa delle sue dimensioni.

Il prezzo, infatti, è certamente un fattore che purtroppo terrà lontane moltissime persone, ma sarete felici di sapere che questo specifico modello viene proposto in questi giorni con uno sconto di ben 600€, passando dagli originali 2.999,00€ a 2.399,00€. Cifra comunque alta, ma giustificata dalle eccezionali caratteristiche di questa smart TV. La Samsung QE82Q70RATXZT implementa, infatti, la tecnologia QLED che regala ai colori il giusto realismo che meritano, nonché una luminosità che non vede compromessi a prescindere da quanto sia illuminata la stanza.

Il merito di questo risultato è dovuto anche al cosiddetto Direct Full Array 4X, un ulteriore tecnologia che permette un controllo della retroilluminazione preciso e dettagliato, capace di fare realmente la differenza, nonché al Quantum HDR 1000, che garantisce il massimo dei dettagli anche nelle scene più buie. Il tutto non poteva essere gestito da un chip mediocre, ed ecco perché questo modello dispone del processore Quantum 4K che, affiancato dall’intelligenza artificiale, ottimizza in tempo reale le prestazioni in base alle condizioni di visione e al tipo di contenuti che si riproduce. Un modello che può essere preso in considerazione anche dai videogiocatori dato che, tra le altre cose, vanta la tecnologia FreeSync, la quale vi garantirà input lag vicini allo zero e quindi affrontare i nemici con la giusta carica.

Insomma, un televisore completo di tutto che permetterà a chi se lo può permettere di godere di un intrattenimento senza pari. Come detto, il portale ha messo in campo numerose offerte come questa, quindi il nostro consiglio è quello di visitare la pagina dedicata all’iniziativa per scoprire tutti gli altri articoli che, ricordiamo, per questa occasione sono davvero tanti. Infine, non dimenticate come al solito di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

