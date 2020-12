620€ di sconto sul Samsung Galaxy Z Flip nel Solo per oggi Mediaworld

Il Solo per oggi di Mediaworld è una delle poche iniziative che permette agli utenti di risparmiare sui loro acquisti ad essere rimaste attive in questo periodo natalizio. Come scoprirete tra poco, le offerte sono molto interessanti e anche se avete già speso molto nelle ultime settimane, potete comunque prendere in considerazione di acquistare uno o più prodotti grazie alla possibilità di pagare in 20 comode rate a tasso zero.

Un esempio è sicuramente il Samsung Galaxy Z Flip, proposto oggi con uno sconto veramente enorme e forse mai così alto prima d’ora. Parliamo infatti di un crollo di prezzo di ben 620€, il che vi permetterà di comprare questo stupendo smartphone a “soli” 979,00€, oppure con una spesa inferiore a 50€ mensili qualora scegliate il metodo di pagamento rateale.

Un vero e proprio concentrato di tecnologia, il Samsung Galaxy Z Flip si differenzia dalla stragrande maggioranza dei dispositivi per il fatto di essere pieghevole, portando così una ventata di aria fresca in questo mercato, che vede negli ultimi anni modelli sempre più simili tra di loro. Con questo specifico modello, Samsung ha saputo davvero smuovere il mercato, presentando quello che potrebbe diventare uno standard nei prossimi anni, con il display in vetro flessibile e con un meccanismo di apertura/chiusura veramente ingegnoso.

Comodo e potente, il design non è l’unico aspetto che rende il Galaxy Z Flip uno smartphone diverso dagli altri, dal momento che l’utilizzo di uno schermo pieghevole ha permesso a Samsung di implementare nuove funzionalità software. Infatti nel momento in cui lo andrete ad usare in modalità Flex, il display divide a metà le app e posiziona i comandi nella metà inferiore del display, trasformando quella superiore in area di visione. In altre parole, scoprirete un nuovo modo di vivere lo smartphone, con un multitasking rinnovato e con un sistema di notifiche che vi permetterà di controllarle anche quando il dispositivo è chiuso. Il tutto viene gestito dal processore Snapdragon 855 Plus, abbinato a 8GB di RAM e ben 256GB di spazio di archiviazione, nonché da sensori fotografici tra i migliori in assoluto. Componenti di fascia alta che rendono il Samsung Galaxy Z Flip uno smartphone da prendere in considerazione da tutti coloro che vogliono possedere un dispositivo che strizza l’occhia al futuro.

Il Solo per oggi di Mediaworld ha molto altro da offrire, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata in modo da poter trovare l’offerta perfetta per voi entro la mezzanotte di oggi, quando quest’ultime torneranno poi al loro prezzo originale. Infine, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

