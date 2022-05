Vi segnaliamo un’ottima offerta Amazon, che ha come protagonista un paio di auricolari true wireless davvero imperdibili, sia considerando quello che è il prezzo proposto, sia considerando la qualità del prodotto in sé, e del marchio di riferimento.

Sul portale, infatti, sono attualmente in sconto con un taglio al prezzo del 44%, gli splendidi auricolari true wireless Oppo Enco X, che dagli originali 179,99€, sono oggi disponibili a soli 99,99€, con un risparmio netto di ben 80 euro!

Progettati per offrire il meglio in termini di qualità, gli Oppo Enco X sono auricolari true wireless con doppio driver coassiale, ed un sistema di cancellazione del rumore di qualità, per altro accentuato da un sistema di trasmissione wireless LHDC, che garantisce una riproduzione ottimale, anche in situazioni in cui il sovraffollamento causerebbe problemi di connessione per il dispositivo.

Compatti, e con un peso complessivo di appena 4,8 grammi per auricolare, Oppo Enco X sono un prodotto di qualità e design, caratterizzati da un form factor accattivante e ricercato, che si esprime nono solo attraverso il disegno delle cuffie, ma anche della loro custodia di ricarica dalla forma schiacciata.

Confortevoli ed in grado di garantire ben 25 ore di riproduzione, le Oppo Enco X sono comode in qualsiasi circostanza, adattandosi perfettamente a qualsiasi orecchio, e restando saldi e stabili anche in situazioni di accentuato movimento, come ad esempio nel corso di jogging o altre tipologie di allenamento.

