Se avete una famiglia numerosa sapete benissimo quanto sia comodo avere un tablet in più: c’è chi lo usa per i compiti, chi per guardare video musicali e chi per leggere, così i tablet passano di mano in mano e si fa sempre fatica ad averne uno a propria completa disposizione senza doverlo dividere con altri. Ecco perché vi suggeriamo questa offerta, un prodotto di qualità venduto con un grande sconto: il LENOVO Tab M10 FHD PLUS X606X!

Un’offerta da non farsi scappare, visto che si tratta di un prodotto versatile adatto sia per gli adulti che per i bambini. Lo store di Mediaworld lo propone in sconto solo per oggi a 199,99€ invece di 279,99€, ottenendo così un risparmio di 80 euro!

Progettato con un corpo interamente in metallo e un design ultramoderno, il Tab M10 FHD Plus di seconda generazione ha uno schermo Full HD da 26,16 cm (10,3″), pronto ad offrirvi il massimo della resa visiva. Dotato inoltre di due altoparlanti con Dolby Atmos potrete godere di momenti di intrattenimento davvero coinvolgenti e un’esperienza multimediale completa anche sul piccolo schermo.

Il processore è un octa-core MediaTek Helio P22T, un’ottima soluzione per un prodotto con intelligenza artificiale ma ad un prezzo accessibile, e vi garantirà velocità in tutte le vostre attività a casa come in viaggio. Infine, grazie alla tecnologia di riconoscimento facciale potrete prendere il controllo del tablet con un semplice sorriso. Il dispositivo vedrà e riconoscerà il vostro volto permettendovi l’immediato utilizzo. Facile e sicuro!

Un tablet adatto a soddisfare le richieste di tutti, perfetto da utilizzare in casa ma super comodo da trasportare anche in viaggio. Non ci resta quindi che rimandarvi alla pagina d’acquisto del prodotto per permettervi di completare l’ordine al più presto e prima che il prezzo risalga!

