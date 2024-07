TV OLED LG a meno della metà prezzo. Super offerta su Amazon!

Grazie a questa offerta odierna, Amazon rende più accessibile una delle migliori smart TV LG OLED, offrendovi persino un modello da 65 pollici, la cui dimensione solitamente fa aumentare notevolmente i prezzi rispetto ai modelli più piccoli. Amazon riduce così tanto il prezzo da permettervi di acquistare questo gioiello tecnologico a soli 1.250,46€.

LG OLED 65B36LA, chi dovrebbe acquistarla?

L'acquisto di LG OLED 65B65LA è raccomandato a chi desidera vivere un'esperienza visiva di alto livello, grazie alla combinazione di tecnologie d'avanguardia come l'OLED con pixel auto-illuminanti e il processore α7 Gen6 con intelligenza artificiale. Queste tecnologie garantiscono una qualità d'immagine eccellente, con colori perfetti, neri profondi e contrasto infinito.

Chi ama il cinema a casa propria troverà in questa smart TV l'alleata perfetta grazie alla compatibilità con Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, che offrono un'immersione visiva e sonora senza pari. Per gli appassionati di videogiochi, la LG OLED 65B65LA rappresenta un vero sogno grazie alle sue prestazioni ottimizzate per il gaming di nuova generazione.

Il supporto per il 4K a 120 FPS, il Variable Refresh Rate (VRR) e la presenza di porte HDMI 2.1, assicurano un'esperienza di gioco fluida, reattiva e senza ritardi. Inoltre, grazie al suo design minimale e ai bordi sottili, questa TV si integra perfettamente in ogni ambiente, valorizzando l'arredamento e garantendo un impatto visivo notevole anche quando è spento.

