82% di sconto sul piano da 24 mesi di Surfshark VPN

Vi segnaliamo il graditissimo ritorno delle offerte di Surfshark VPN che, al netto di qualche mese di assenza, ci ripropongono oggi la straordinaria offerta di qualche tempo fa, grazie al quale sarà possibile sottoscrivere il piano di abbonamento biennale ad appena 1,75€ al mese!

La sottoscrizione fa riferimento all’abbonamento da 24 mesi, proposto con un risparmio pari all’82% sul prezzo originale! Si passa quindi dal prezzo per mese canonico diSurfshark di 9,89€ al mese, agli attuali 1,79€, con un costo totale di appena 42,00€ invece di 237,36€ del prezzo originale!

Surfshark VPN è un’azienda concentrata sulla sicurezza, che si propone sul mercato non solo ad un prezzo molto competitivo, ma anche con protocolli OpenVPN UDP e TCP, protocolli di sicurezza IKEv2, crittografia AES-256 e un comodo kill switch per impedire la perdita di dati allo stop della connessione. Basata su server DNS privato e una doppia VPN, Surfshark VPN garantisce anonimato assoluto e si prodiga in una politica di non conservazione dei dati degli utenti che, in questo modo, non richiederà altro che un indirizzo mail e i dati di fatturazione per l’iscrizione. Dotata di un’interfaccia leggera e particolarmente user friendly, è la scelta perfetta per i principianti che, grazie soprattutto a questa imperdibile offerta, potranno entrare nel mondo delle VPN grazie ad una soluzione pratica, veloce e, soprattutto, davvero molto abbordabile, specie considerando che si tratta di uno dei pochissimi abbonamento VPN senza limite di dispositivi connessi e con la possibilità di disdire l’abbonamento entro un tempo massimo di ben 30 giorni! Insomma, un vero affare!

