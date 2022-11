Arrivato sul mercato da pochissimi giorni, e consacratosi subito come uno dei titoli più interessanti di questa ultima stagione del 2022, A Plague Tale Requeim è un titolo che ci ha subito colpiti, complice anche l’immensa sorpresa che ci regalò il titolo precedente che, al netto di tutto, ci si presentò come un titolo del tutto inatteso nella sua bellezza, anche al netto di quelli che potevano essere alcuni evidenti limiti di budget.

Più grande, ampio e variegato del suo predecessore, Requeim è un titolo che ci ha saputi stupire ancora una volta, ed è per questo che non può assolutamente essere ignorato in questa offerta proposta da Amazon che, contro ogni previsione, sta già vendendo il gioco a prezzo scontato, passando quindi dagli originali 54,74€, a soli 49,99€!

Un piccolo sconto, certo, ma indubbiamente interessante per chi, magari, stava aspettando ancora un po’ prima di accaparrarsi questo gioco che, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, vale decisamente ogni centesimo speso per il suo acquisto!

Sequel dello splendido Innocence, capitolo d’esordio di questa promettente IP creata da Asobo Studio, A Plague Tale Requiem narra, ancora una volta, delle avventure, le peripezie ed i dolori di una coppia di orfani, Amecia e Hugo, purtroppo vittime innocenti dei tormenti ed i patimenti di un’Europa devastata dalla piaga della peste che, oltre a mietere vittime, pare star cambiando del tutto l’aspetto delle città e della natura, oltre che quello delle persone.

Dopo essere fuggiti dalla devastazione della propria patria, narrata nel corso del primo gioco, i due intraprenderanno quindi un viaggio a sud, alla disperata ricerca di un luogo sicuro dall’epidemia che ancora miete vittime in buona parte d’Europa. Ovviamente, le cose non andranno affatto per il verso giusto e, ancora una volta, Amicia si troverà costretta a combattere per la propria sopravvivenza, e per quella del suo giovane fratello in cui, come ci era stato raccontato nel titolo precedente, si stanno risvegliando poteri oscuri e sovrannaturali!

Riprendendo appieno tematiche e meccaniche del titolo precedente, ma ampliando queste ultime grazie ad alcune ottime trovate, utili a rendere il gameplay più ricco, vario e meno lineare, A Plague Tale Requeim è un titolo fortemente narrativo, in cui l’esplorazione non è estesa, ma comunque appagante, ed il cui mix di azione e stealth, rende l’intera esperienza dinamica, appassionante e divertente.

In sintesi, parliamo di un gran bel gioco, il cui prezzo proposto oggi da Amazon permetterà ai più di recuperare quella che, indubbiamente, è ancora una volta una piccola perla della produzione di Asobo.

