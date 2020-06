Acer: sconti fino a 200€ e 15% in meno acquistando un monitor e un PC

Vi segnaliamo che Acer ha appena inaugurato una nuova tornata di sconti sul proprio sito ufficiale, con in più la possibilità – ma solo fino al 24 giugno 2020 – di beneficiare di un ulteriore sconto del 15% per tutti coloro che acquisteranno un monitor assieme ad un PC, sia esso un portatile o un PC desktop.

Diversi sono i prodotti in promozione ma, tra i vari, ci sentiamo di consigliarvi l’acquisto dell’Acer Aspire 3, un portatile con a bordo un processore AMD Ryzen 5 3500U (operante ad una frequenza di 2,1 GHz) accompagnato da 8 GB di memoria RAM e da 512 GB di memoria interna. Il comparto multimediale è affidato esclusivamente alla scheda video integrata AMD Radeon Vega 8, adatta anche ai videogiochi meno esosi. Per quanto concerne lo schermo, questo portatile possiede un pannello da 15,6 pollici con una risoluzione in FullHD (1920 x 1080 pixel). Il suo prezzo? 599,00€, ma grazie al coupon “OFFERTA50”, potrà essere vostro a soli 549,00€.

Qualora poi siate alla ricerca di uno sconto ben più succulento, allora la vostra attenzione potrebbe rivolgersi ai 200 euro di taglio al prezzo che Acer propone (grazie al coupon “OFFERTA200”), sul sempre ottimo notebook gaming Nitro 5. Del resto stiamo parlando di una macchina con processore i7-9750H Hexa-core, operante ad una frequenza di 2,60 GHz. Ad accompagnare processore c’è una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4 GB di RAM dedicata, senza dimenticare il supporto di ben 8 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria interna. 1.199,00€ è il prezzo originale, ma grazie alla promozione Acer potrà essere vostro a soli 999,00€!

Ovviamente, queste sono solo alcune delle offerte proposte da Acer, motivo per cui vi invitiamo a consultare non solo la nostra lista di articoli consigliati, ma anche l’intera selezione di prodotti disponibili sullo store. Infine, prima di passare alla lista dei prodotti promozionati, vi consigliamo di seguirci ai nostri canali ufficiali Telegram, dove potete trovare tantissime offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone e a tutti i prodotti cinesi.

N.B.: Per ottenere lo sconto è necessario inserire il coupon giusto nell’apposito campo. Vi raccomandiamo di controllare più volte questo passaggio per non perdere il grosso vantaggio offerto da Acer. Per quanto concerne l’ulteriore sconto del 15%, in questo caso sarà applicato automaticamente nel carrello. La lista dei monitor compatibili all’offerta è consultabile al seguente indirizzo, mentre a questo indirizzo ci sono tutti i portatili e desktop senza coupon!

La nostra selezione di prodotti

Portatili compatibili con il coupon “OFFERTA200”

Portatili compatibili con il coupon “OFFERTA100”

Portatili compatibili con il coupon “OFFERTA50”

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!