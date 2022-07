Se volete acquistare degli ottimi occhiali da sole, ricevendo in regalo il meno costoso, Allora non potete far altro che dare un’occhiata alla nuova promozione di Hawkers che, per questa occasione, si è superata. Oltre al 2×1, infatti, il brand vi invierà un premio per ogni acquisto effettuato durante il mese di luglio, rendendo quella che era un’offerta già speciale ancora più vantaggiosa.

Hawkers non ha spoilerato nulla in merito al premio, che rimane quindi una sorpresa, invogliando ancor di più gli amanti degli occhiali da sole ad approfittare di questa promozione. A differenza delle precedenti occasioni, il 2×1 è ora compatibile anche sui vestiti, quindi potrete scegliere di aggiungere a carrello un paio di occhiali da sole e un qualsiasi altro abbigliamento, tra pantaloni, t-shirt e reggiseni sportivi, con tanto di spese di spedizione incluse!

Un vero e proprio affare, considerando che siamo ormai in piena estate, con il sole pronto a danneggiare la salute oculare a causa dei suoi raggi solari. Gli occhiali Hawkers vi proteggeranno da quest’ultimi e lo faranno con stile, visto che lenti e montature godono di forme moderne e accattivanti, il tutto con una qualità costruttiva quasi senza paragoni in relazione al prezzo.

Gli occhiali Hawkers sono poi resistenti a graffi, a cadute e agli urti, che non saranno rari in vista delle numerose giornate in spiaggia. Insomma, quelli del noto brand spagnolo sono prodotti di alta qualità, perfetti per questa e, perché no, per le prossime estate.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina che Hawkers ha destinato a questa promozione, ribadendo ancora una volta che si tratta di una promo con scadenza, che si esaurirà alla fine di questo mese. Per questo, vi invitiamo a consultare subito l’apposito catalogo messo in piedi dal brand, così da poter rintracciare subito quello che è l’articolo che più si adatta alle vostre esigenze, ed al vostro stile!

