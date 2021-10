Acquista 2 prodotti Rowenta, e ricevi uno sconto del 20% sul carrello!

Questa mattina vi abbiamo proposto le prime offerte giornaliere provenienti dai maggiori rivenditori online, eppure le opportunità di risparmio non sono certamente terminate, dato che ci sono tante altre iniziative da illustrarvi. In questo nuovo articolo vogliamo parlarvi appunto di una promozione di Amazon che coinvolge i migliori prodotti di Rowenta, che vi permette di ricevere il 20% di sconto sul carrello acquistandone due compatibili.

Per poter beneficiare del 20% di sconto è necessario seguire pochi e semplicissimi passi. Innanzitutto, bisogna collegarsi alla pagina speciale dell’iniziativa, al seguente indirizzo, e scegliere due prodotti tra quelli disponibili. Successivamente, vi basterà inserirli nel carrello e formalizzare l’acquisizione attraverso il normale processo. Lo sconto verrà applicato autonomamente nell’ultima fase.

Chiaramente, trattandosi di Amazon, la lista degli articoli promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte, vi consigliamo di dare uno sguardo a quella dedicata alla scopa elettrica Rowenta X-PERT 3.60. Generalmente disponibile a 179,99€, fino al prossimo 26 ottobre è venduta a “soli” 129,99€, grazie ad uno sconto di 50,00€ dal prezzo consigliato dal produttore. Oltre a ciò, con il coupon attivabile direttamente sulla pagina di Amazon, è possibile ricevere un secondo sconto di 20,00€, portando l’intero ammontare a 109,99€.

Si tratta di un prodotto che, seppure non appartenga alla fascia alta del mercato, garantisce prestazioni di buon livello. Innanzitutto, possiede una spazzola motorizzata, efficace su pavimenti e tappeti, che permette risultati ottimali anche dopo una sola e semplice passata. Inoltre, questa scopa è progettata per raggiungere ogni centimetro della casa, dal pavimento al soffitto, in quanto vanta una serie di chicche hardware da non sottovalutare.

La Rowenta X-PERT 3.60 garantisce fino a 45 minuti di autonomia, in modo tale da permette di pulire ovunque e in qualsiasi momento, grazie ad una batteria agli ioni di litio da 22V, ricaricabile mediante l’apposita stazione da parete. Insomma, un prodotto che, come specificato, racchiude ottime specifiche ed è disponibile ad un prezzo mai visto prima. Ciò detto, visto il gran numero di prodotti compatibili con l’iniziativa, vi consigliamo di consultare tutte le proposte del portale al seguente indirizzo.

